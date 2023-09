Zaino sospeso. Anche a Ferrara l’iniziativa di solidarietà organizzata dai Lions Club del territorio

Il Comune di Ferrara con l’assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari Dorota Kusiakpatrocina e sostiene il progetto di solidarietà “Zaino Sospeso” organizzata del Lions Club Ferrara Ducale per donare alle famiglie meno abbienti materiale utile per l’imminente anno scolastico.

“Un’iniziativa che, con un piccolo gesto porta al sorriso di un bimbo –sottolinea l’assessore Kusiak- e può avere un forte impatto sociale per le famiglie meno abbienti specialmente in un periodo di crisi come quello attuale”

L’idea del Service “Zaino Sospeso” nasce, infatti, dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare in un momento storico di difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico.

È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti farebbero fatica o non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

Il Progetto del Distretto Lions 108Tb è portato avanti da tutti i Club della Zona e in particolare Lions Club Ferrara Host, Ferrara Ducale, Ferrara Estense, Ferrara Diamanti, Santa Maria Maddalena Alto Polesine e Bondeno, consiste nell’individuare punti di raccolta -cartolibrerie, librerie, negozi di articoli di cancelleria dove posizionare contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari … (anche usati, purché in buone condizioni) segnalati da apposite locandine poste all’ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso.

Chi entra nell’esercizio può aderire all’iniziativa acquistando il materiale da donare alle famiglie bisognose mentre i soci Lions si recheranno nei punti di raccolta per ritirare gli articoli donati da consegnare alle famiglie. Il punto di forza del service consiste nel fatto di intercettare i bisogni delle famiglie e di poterli soddisfare con costi relativamente contenuti.

I Lions Club ringraziano il Comune di Ferrara, per il patrocinio, le cartolerie che si sono rese disponibili e collaborano nella realizzazione del service e tutte le famiglie che, con il loro contributo e il loro dono, potranno dare un po’ di gioia a bimbi meno fortunati.

II Service Zaino Sospeso, realizzato per primi dal Lions Club Salento Territorio e Ambiente nel corso dell’anno sociale 2021-2022 e poi votato al Congresso di Primavera del Distretto 108AB del 2022 come service distrettuale, è diventato Service di Rilevanza Multidistrettuale 2023-2026 nel corso del 71° Congresso Nazionale di Rimini 2023.