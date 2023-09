Controllo dei fumi di una caldaia – verifica annuale

Il controllo dei fumi di una caldaia è uno degli interventi che non si possono evitare in quanto obbligatorio per quel che riguarda le persone che gestiscono il dispositivo di riscaldamento a casa loro.

Questi lavori obbligatori vengono eseguiti esclusivamente da un tecnico certificato che andrà a casa il cliente in quanto in questo caso dovrà prelevare alcuni campioni di fumi della caldaia.

In questo articolo vogliamo dare delle informazioni per quanto riguarda questo tipo di controllo con lo scopo di non farsi trovare impreparati nel momento in cui c’è bisogno di riceverlo o comunque di richiederlo.

La prima cosa importante da definire è relativa ai fumi della combustione in quanto parliamo di residui di scarto che rimangono dentro la camera di combustione. Ma è anche vero che purtroppo a volte i fumi potrebbero ostruire la camera, rallentando al contempo le operazioni di riscaldamento del dispositivo.

Questa che abbiamo appena descritta è la migliore delle ipotesi perché ce n’è una peggiore che riguarda una possibile compromissione del funzionamento di componenti molto importanti della caldaia le quali devono resistere ad alte temperature che si generano all’interno e che servono per produrre sia l’acqua calda dei sanitari, ma anche il riscaldamento.

Ricordiamo anche che nella maggior parte dei casi si decide di accorpare la manutenzione ordinaria con l’analisi dei fumi di combustione in modo che il tecnico faccia tutto in un unico lavoro non essendo costretto ad andare due volte a casa del cliente.

Anche perché si tratta di quelle più operazioni che insieme andranno a costituire la revisione della caldaia.

Per quanto riguarda la scadenza di quest’ultima la possiamo trovare dentro il libretto, mentre per quanto riguarda l’analisi e il controllo dei fumi dovremo richiedere il rilascio del bollino blu perché è una sorta di attestato che possiamo eventualmente mostrare a un ente di controllo, nel momento in cui si cerca di capire se la nostra caldaia è inquinante oppure no.

Motivazione per la quale è necessario eseguire l’analisi dei fumi della combustione

In verità si tratta di uno di quei controlli che vengono richiesti alle persone solo perché è obbligatorio per legge e quindi in pratica solo per evitare la multa, ma in realtà sarebbe bene avere la consapevolezza e prendere coscienza di quanto sia importante imparare a utilizzare al meglio la propria caldaia, rispettando soprattutto le regole che sono state pensate per uno scopo preventivo.

Per quanto riguarda sempre il controllo dei fumi diciamo anche che viene chiamato controllo per l’efficienza energetica. E questa dicitura ci fa capire meglio di cosa si tratta.

In pratica succede che verificando che i fumi non contengono delle sostanze tossiche e inquinanti si può monitorare anche la capacità di funzionamento della caldaia che può essere molto importante, anche nell’ottica di prevenire futuri controlli e la manutenzione straordinaria, che potrebbero essere fastidiosi, ma soprattutto molto onerosi a livello economico.

Chiaramente è inutile negare che la caldaia è costosa sia per quanto riguarda l’acquisto ma anche per quanto riguarda la gestione: ed ecco perché è bene in questo senso può essere molto attenti.