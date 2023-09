8-10 settembre 2023: 94ª Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”

Come da tradizione, nei giorni tra l’8 e il 10 settembre tornerà la Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”, un evento che da quasi un secolo rappresenta la vetrina della produzione ortofrutticola del territorio cuneese.

Nella struttura coperta posizionata lungo Viale San Sereno, verrà allestita la consueta rassegna di frutta e ortaggi d’eccellenza, sapientemente selezionati ed esposti con arte e fantasia dalle Associazioni di categoria (Coldiretti Cuneo, CIA Agricoltori Italiani Cuneo e Confagricoltura Cuneo). Sempre all’interno del padiglione espositivo, troveranno posto i Consorzi di tutela legati all’agricoltura, mentre nella giornata di domenica 10 settembre, lungo le vie di accesso all’area espositiva saranno sistemati i banchetti dei produttori agricoli per la vendita diretta al pubblico.

La cerimonia inaugurale della Manifestazione (prevista per le ore 20 di venerdì 8 settembre nell’area di viale San Sereno/piazzale Don Marro) sarà seguita come ormai consolidata tradizione da un evento gastronomico improntato sui prodotti ortofrutticoli di eccellenza oggetto della manifestazione: per l’edizione 2023 si è deciso di proporre “l’ula al furn”, la minestra di verdure, carne e legumi tipica della tradizione piemontese.