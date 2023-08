In questo articolo vogliamo parlare della vendita e montaggio di una caldaia perché sono le due fasi principali nel momento in cui abbiamo bisogno di sostituire il nostro dispositivo di riscaldamento, andando a parlare con un centro assistenza specializzato e con un tecnico, che avrà il compito di darci dei consigli validi su quello che può essere il modello migliore per una esigenza.

Per fare questo però dovrà fare un sopralluogo a casa nostra per capire quelle che sono le caratteristiche del nostro immobile nonché dell’impianto termico perché solo così ci potrà dare il consiglio giusto, permettendoci di non sprecare soldi inutilmente nell’acquisto.

Infatti nel momento in cui dobbiamo sostituire la caldaia è molto importante contattare i tecnici giusti cioè quelli più esperti in questo tipo di lavoro, altrimenti potremmo avere delle ripercussioni.

Anche perché non dimentichiamo che la caldaia è uno strumento fondamentale nella gestione della vita domestica nel quotidiano, nel senso che ci consente di vivere in maniera agevole soprattutto in inverno.

Inoltre una caldaia ci consente di riscaldare gli ambienti: ed ecco perché se la sceglieremo nel migliore dei modi non ci sarà nemmeno un angolo umido o freddo in casa.

Teniamo presente che nella maggior parte dei casi una famiglia italiana quando si tratta di installare una caldaia in casa sceglierà quella a condensazione, tecnologia nata negli anni sessanta che si è diffusa soprattutto a partire dal 2015, quando ci si rese conto anche a livello governativo che le caldaie che c’erano in quel momento, cioè quelle a camera stagna, erano troppo inquinanti.

Questo è il motivo per il quale dall’unione europea arrivò un divieto della produzione di queste caldaie a camera stagna, proprio perché lo scopo era quello di convertire la maggior parte delle persone alla sostituzione della loro caldaia tradizionale con quella a condensazione, la quale risulta una scelta consigliabile perché non solo inquina poco, anche se costa un po’ di più in sede di acquisto, ma consuma anche molto di meno, tenendo presente a che a volte ci sono degli incentivi statali che aiutano le persone.

Chiedi informazioni a un tecnico e fatti montare la caldaia giusta per le tue esigenze

In definitiva quindi prima di farci installare la nuova caldaia a condensazione che abbiamo acquistato, dobbiamo scegliere quella corretta, ma non è una cosa così semplice per noi che non siamo esperti del settore.

Per fortuna esistono calcoli specifici che ci consentono di poter determinare la potenza della caldaia migliore per la nostra abitazione. Inoltre possiamo farci consigliare da esperti che sono particolarmente competenti sotto questo punto di vista.

Bisogna considerare anche che non andranno trascurate le dimensioni della caldaia nonché il fatto di avere oppure no un serbatoio per l’acqua di accumulo, oltre all’eventuale aggiunta di dei termostati.

Si dovrà anche considerare anche la possibilità oppure no di integrare la caldaia con altri sistemi quali pompe di calore, pannelli solari e pavimenti radianti, giusto per fare alcuni esempi.

Quindi sono tutti elementi per i quali c’è bisogno di discutere con un esperto del settore.