Milano. Mercato comunale coperto di viale Monza: avviso per manifestazioni di interesse

Prosegue il percorso che punta al rinnovamento e alla rifunzionalizzazione dei Mercati Comunali Coperti di Milano, in un’ottica di rivitalizzazione e riqualificazione anche dei quartieri della città, portato avanti dall’Amministrazione. È online – aperto fino al 3 ottobre – l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione d’uso del Mercato Comunale Coperto di viale Monza.



L’obiettivo è quello di raccogliere, in maniera non vincolante, proposte preliminari da parte di soggetti interessati a investire nel progetto di riqualificazione della struttura e a candidarsi alla gestione dell’immobile, come avvenuto già anche per i mercati Zara-Isola, Santa Maria del Suffragio, Lorenteggio, Wagner, Morsenchio e Rombon, i cui lavori di ristrutturazione sono iniziati lo scorso marzo.



L’edificio di viale Monza 54, nel quartiere Nolo, è un immobile storico di oltre mille mq, costruito nel 1953, con un’alta copertura a volta che lo caratterizza. In linea con il percorso che riguarda i mercati comunali coperti, anche questo vuole essere, mantenendo la sua funzione primaria di commercio e vendita, un punto di riferimento per l’intero quartiere, dedicando spazi anche ad attività sociali, culturali e aggregative in un sistema ibrido di servizi che siano utili a cittadini e cittadine e seguendo le linee di sviluppo della città a 15 minuti.



“Quello di viale Monza – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello – è certamente uno dei mercati coperti con il maggiore potenziale: una struttura importante, storica e anche iconica per la città – grazie alla grande volta che lo rende riconoscibile e unico rispetto agli altri 17 presenti in città – e che si trova in un quartiere, Nolo, al centro di un grande progetto di riqualificazione e sviluppo, a partire da piazzale Loreto. Il mercato già punto di riferimento della zona per i cittadini e le cittadine che la vivono grazie alle attività presenti all’interno, dai commercianti a Radio Nolo allo spazio Off Campus del Politecnico, potrebbe diventarlo anche per i tanti turisti che ormai si godono le bellezze di Milano. Attraverso questa prima manifestazione di interesse lanciamo quindi un appello in un’ottica di collaborazione pubblico-privato che si rivela sempre preziosa per migliorare la nostra città”.



Le proposte presentate dovranno garantire la sostenibilità economica dell’intervento ed uno sviluppo delle attività nel medio – lungo periodo. L’affidamento vero e proprio sarà oggetto di una procedura ad evidenza pubblica dedicata che verrà pubblicata successivamente, anche tenendo conto dei risultati della manifestazione di interesse.