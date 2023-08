Si cerca di evitare lo stop dei veicoli diesel Euro 5 a Torino e in Piemonte

Possibile sospiro per migliaia di automobilisti piemontesi. Infatti si cerca di evitare lo stop dei veicoli diesel Euro 5. La prima Regione interessata è infatti il Piemonte e “al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si sta lavorando per trovare una soluzione al divieto, previsto per il prossimo 15 settembre”. Lo apprende l’Ansa da fonti del Mase, che spiegano come il ministro Pichetto abbia “chiesto ai tecnici di poter avere sul tavolo, a inizio della prossima settimana, tutte le possibili strade da percorrere per fermare o rimandare questo provvedimento che finirebbe per creare enormi difficoltà a migliaia di professionisti, famiglie e imprese”.