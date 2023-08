Salerno. Lottare per la propria passione senza mai arrendersi

Corde vocali è il nuovo singolo dell’ultima vincitrice di The Voice of Italy Carmen Pierri, un brano, già disponibile nei principali store digitali, che porta la firma anche di Riccardo Romano e Lorenzo Gioacchin. Carmen: Non è possibile far comprendere a chi non ha il fuoco dentro e la fame negli occhi, cosa significhi riuscire a farcela. Molti poi, oltre a non comprenderlo, provano a smontarti i sogni trattandoti come un’illusa…Tu ci proverai una volta in più della fine e mostrerai fiera le crepe del tuo vaso che hai celebrato riempiendole d’oro. Spiegare la propria passione con ardore consuma le corde vocali ma non importa, anzi, lotterai con ogni centimetro del tuo corpo, ogni grammo della tua mente e dalla riva del fiume vedrai passare e annaspare coloro che attendevano il tuo fallimento, ma tu li salverai e li farai ricredere, perché chi si arrende non ti somiglia per niente. Musicale-Mix & Mastering sono a cura di Matteo Tateo (Management & Artistic Director) e Riccardo Romano.

Carmen Pierri, nasce a Salerno il 25 Febbraio 2003. All’età di 6 anni partecipa a piccoli concorsi musicali, dove si fa notare per le sue capacità vocali fuori dall’ordinario. A 12 anni comincia a studiare canto e pianoforte. Le sue passioni musicali la avvicinano alla musica soul e pop di Alicia Keys, Stevie Wonder, Giorgia ma il suo mito indiscusso è Amy Winehouse. Nel 2019 ha vinto “The voice of Italy” con l’inedito “Verso il mare”. A Luglio 2020 esce l’album di debutto “25”. Ha duettato con artisti quali Arisa, Gigi D’Alessio, Maurizio Vandelli. È stata ospite ai “Seat Music Awards” all’Arena di Verona, al Festival di Castrocaro e altri eventi Rai. Inoltre ha collaborato con l’artista inglese Juliette Ashby, migliore amica di Amy Winehouse.