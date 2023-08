Aziende fotovoltaico Sardegna all’avanguardia per la produzione di energia pulita

Quando si parla di energie pulite, di fonti rinnovabili, si guarda ad un presente ed un futuro ecosostenibile. In prima linea in questo settore dell’energia pulita troviamo l’Italia e in cima alle classifiche la Sardegna. Quando si cerca alla voce “aziende fotovoltaico sardegna” si ha un quadro di imprese d’eccellenza nella produzione di energia pulita derivante da fonti rinnovabili come Daem Solar Group, il cui raggio operativo parte da Sassari, Olbia, Nuoro e Provincia coprendo prevalentemente la parte nord della Sardegna, ma estendendosi anche a tutta l’Isola.

Aziende fotovoltaico Sardegna: una terra baciata dal sole

L’Isola è un vero e proprio paradiso naturale con luoghi unici ed incontaminati, un mix di mare, verde, cultura, storia e gastronomia uniche al Mondo. Tutto questo e molto di più è la Sardegna, una terra baciata dal sole. Le aziende di fotovoltaico in Sardegna sono all’avanguardia disponendo non solo della fonte principale di energia pulita come un sole splendente e costante tutto l’anno, ma anche e soprattutto di aziende innovative come Daem Solar Group, nata come alternativa sostenibile, grazie all’impiego di fonti rinnovabili, per la produzione di energia elettrica, acqua calda e climatizzazione della casa, degli esercizi commerciali e degli uffici.

Daem Solar Group aiuta nella scelta della soluzione che meglio si coniuga con le esigenze e le caratteristiche della casa. “Scegliendo l’energia rinnovabile non solo risparmi con i costi in bolletta – si legge sul portale aziendale daemsolargroup.it – ma contribuisci anche alla riduzione delle emissioni di CO2, favorendo un minor impatto ambientale! Perché la salvaguardia ambientale è un problema che riguarda tutti noi e nel nostro piccolo possiamo fare la differenza!”.

Aziende fotovoltaico Sardegna: l’esperienza Daem Solar Group

Daem Solar Group è leader nel settore delle aziende fotovoltaiche in Sardegna e rappresenta l’alternativa sostenibile per riscaldamento e climatizzazione a Sassari, Olbia, Nuoro e provincia proponendo prodotti e soluzioni per produrre energia, acqua calda sanitaria, il riscaldamento e la climatizzazione sia nelle abitazioni sia negli esercizi commerciali a Sassari, Nuoro, Olbia o nelle altre città della Sardegna. L’azienda esegue lavori di ristrutturazione edilizia per migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità di casa.

Daem Solar Group: acqua sanitaria

I sistemi di produzione di acqua calda sanitaria incidono in modo importante sul consumo di energia. Utilizzando energia da fonti rinnovabili si ottiene un risparmio sia economico sia sul fronte dell’emissione di CO2. Daem Solar Group assicura la produzione di acqua calda sanitaria grazie a pannelli solari o soluzioni ibride, scaldacqua solari, che usano l’energia solare per riscaldare l’acqua, scaldacqua a gas, che funzionano mediante una fiamma alimentata da gas che riscalda l’acqua, o scaldacqua a pompa di calore, che prelevano il calore dall’aria esterna o dal terreno.

Daem Solar Group: solare termico

La produzione di acqua calda sanitaria con pannello solare termico a Sassari, Olbia, Nuoro e provincia, prevede che l’acqua venga riscaldata mediante pannelli che catturano l’energia solare e la trasferiscono all’acqua grazie al circuito. Il sistema funziona sfruttando l’effetto serra, che trattiene il calore all’interno e impedisce la fuoriuscita dell’energia termica accumulata nell’assorbitore. L’acqua viene riscaldata e immagazzinata in un serbatoio di accumulo, che la mantiene ad una temperatura stabile sino a quando si usa. Un sistema solare termico garantisce un risparmio notevole nella produzione di acqua calda sanitaria, che si aggira in media tra il 60% e il 90% rispetto ai sistemi tradizionali basati su gas, gasolio o elettricità.

Daem Solar Group: scalda Acqua Gas

Gli impianti di scalda acqua a gas più avanzati ed ecologici si possono trovare da Daem Solar Group a Sassari, Olbia, Nuoro e provincia e prevedono che l’acqua calda venga prodotta in pochi secondi tramite una scintilla, ogni volta che si richiede acqua calda da un rubinetto, e che si interrompa in modo automatico quando la richiesta termina. Un sistema scalda acqua a gas istantaneo permette di riscaldare l’acqua in modo rapido e non richiede la presenza di serbatoi e le dispersioni di energia.

Daem Solar Group: scalda Acqua Pompa di calore

L’impianto scalda acqua pompa di calore sfrutta quest’ultima per produrre acqua calda sanitaria in modo efficiente, conveniente dal punto di vista economico e sostenibile da quello ambientale.Daem Solar Group installa sistemi scalda acqua pompa di calore a Sassari, Olbia, Nuoro e nelle città di Alghero, Aggius, Badesi e Arzachena. Grazie a questi impianti si può godere di una soluzione affidabile e conveniente per la produzione di acqua calda sanitaria istantanea ed illimitata.

Aziende fotovoltaico Sardegna: impianto fotovoltaico e altre soluzioni di Daem Solar Group

L’energia fotovoltaica sfrutta la luce solare per generare elettricità in modo pulito ed efficiente. Grazie ai pannelli solari fotovoltaici si può trasformare la radiazione solare in energia elettrica impiegabile. Daem Solar Group installa impianti fotovoltaici a Sassari, Olbia, Nuoro e provincia. “Scegliere di installare un impianto fotovoltaico è una decisione responsabile sia per il tuo bilancio familiare sia per l’ambiente” sottolineano i tecnici dell’azienda sarda. Perché tutto funzioni in modo corretto bisogna scegliere un’azienda sicura e certificata come Daem Solar Group che assicura i migliori materiali, un’assistenza adeguata e una presenza costante per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto.

Daem Solar Group installa anche sistemi agrivoltaici a Sassari, Nuoro e altre località del nord della Sardegna. I benefici derivano dall’uso combinato di pannelli solari e coltivazione di piante sullo stesso terreno, creando un sistema integrato e sostenibile.

Grazie alla proposta di leasing Daem Solar Group si ottiene una soluzione “chiavi in mano” per l’installazione di un impianto fotovoltaico a Sassari, Nuoro, Olbia e nelle altre località del nord della Sardegna e iniziare fin da subito a produrre energia pulita e a ridurre in modo significativo i costi energetici. Il team di esperti di Daem Solar Group, dopo avere analizzato le esigenze energetiche dell’azienda, valuta la soluzione di impianto fotovoltaico per aziende. La soluzione di fotovoltaico per aziende in leasing di Daem Solar Group consente di installare un impianto fotovoltaico senza preoccuparsi della spesa per l’acquisto dell’impianto. Si accede ad una soluzione completa che include il costo dell’installazione, il monitoraggio e la manutenzione dell’impianto. Inoltre, il costo di leasing è totalmente detraibile.

Daem Solar Group prospetta differenti soluzioni. Tra le più comuni c’è la caldaia a gas a condensazione basata sulla combustione del gas naturale, come il metano. Ci sono poi le caldaie a pompa di calore. Tra gli impianti più innovativi c’è l’installazione di una caldaia a condensazione. In alternativa si può scegliere il riscaldamento a pellet. I pellet sono un combustibile ottenuto dalla lavorazione dei residui del legno, che bruciano in una stufa o una caldaia appositamente progettate per questo scopo. Per la climatizzazione degli ambienti casalinghi o per l’ufficio Daem Solar Group progetta soluzioni su misura come pompe di calore aria-acqua o chiller, che sfruttano l’energia presente nell’aria o nell’acqua per produrre calore e riscaldare, o rinfrescare, un ambiente interno.