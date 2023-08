Usa 2024: Donald Trump vola nei sondaggi

La corsa per le presidenziali USA 2024 entra nel vivo con Donald Trump assoluto protagonista. L’ex presidente avrebbe ben 23 punti di vantaggio sul governatore della Florida Ron DeSantis in Iowa, il primo Stato americano dove si terranno le primarie dei repubblicani per la corsa alla candidatura per la Casa Bianca.

Il dato è stato riportato da un sondaggio effettuato dal quotidiano locale “Des Moines Register”. Donald Trump avrebbe il 42% delle preferenze, contro il 19% di DeSantis. Molto staccato il terzo classificato, Tim Scott, al 9%, ancora più indietro l’ex vice presidente Mike Pence, al 6%.