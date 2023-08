Terremoto nella zona dei Campi Flegrei: brusco risveglio, gente in strada

Brusco risveglio nel Napoletano. Una serie di scosse ha scosso la notte degli abitanti della zona dei Campi Flegrei. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione ma non sono stati segnalati danni. Tanta gente è scesa in strada.

La sequenza di eventi sismici è iniziata durante la notte. A partire dalle ore 1:58 magnitudo 2.0; ore 2:00 magnitudo 1.5; ore 4:11 magnitudo 2.0; ore 5:31 magnitudo 1.3; ore 6:10 magnitudo 2.5; ore 6:22 magnitudo 2.8; ore 6:10 magnitudo 2.5; ore 6:18 magnitudo 3.3; ore 6:22 magnitudo 2.8; ore 6:56 magnitudo 1.8 con epicentri localizzati a mare e nei pressi di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli. Per la scossa più forte, quella di 3.3, epicentro nei pressi della Solfatara. Profondità 2,4 chilometri. I terremoti, tra i più forti registrati negli ultimi 20 anni, sono stati avvertiti in tutti i Campi Flegrei e a Napoli, dove pure le scosse si sono avvertite distintamente.