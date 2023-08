Festival dei madonnari e dell’arte in strada “Strade a Colori” domenica 20 agosto a Castellaneta

Castellaneta. Domenica 20 agosto 2023 le vie adiacenti ai portici di Via San Francesco a Castellaneta ospiteranno la manifestazione “Strade a Colori”, festival dei madonnari e dell’arte di strada.

La manifestazione, come prima edizione, vedrà la partecipazione di oltre venti madonnari che esporranno le loro opere artistiche, insieme a numerosi artisti locali che anche loro esporranno le proprie opere.

Le opere esposte, realizzate da importanti madonnari, saranno dipinte su tele per non perdere le ore e ore di lavoro per la loro realizzazione di alta qualità per colpa del calpestio e delle intemperie.

Le opere di grandi dimensioni saranno esposte ed istallate durante tutto il percorso di via San Francesco trasformandola in un museo a cielo aperto con il contorno di mostre artistiche, mercatino dell’antiquariato e buona musica.

“Strade a Colori” è organizzata dall’assessorati alla Cultura e al Commercio del Comune di Castellaneta con la direzione artistica della Ciso Eventi e con la collaborazione della Scuola Internazionale Madonnari di Napoli.

La manifestazione prevede l’allestimento delle opere realizzate dalle ore 19:00 fino alle 2:00 del mattino seguente e offrirà anche grandi occasioni d’acquisto in tutti i negozi e negli stand allestiti per l’occasione.

“Strade a Colori” è la seconda serate evento di “Coloriamo Castellaneta & Marina“, il cartellone estivo del Comune di Castellaneta.

Info: 3475493021.