Silandro. Celine Frei Matzohl uccisa dall’ex fidanzato di origini turche

Efferato delitto a Silandro (Bolzano). Celine Frei Matzohl, 21 anni è stata uccisa dall’ex fidanzato, arrestato alle 17 di domenica, ore dopo il ritrovamento senza vita della ventenne. A dare l’allarme i genitori della vittima che hanno denunciato la sparizione della ragazza ieri. Il corpo di Celine Frei Matzohl è stato trovato all’interno dell’appartamento del suo ex compagno, un uomo di origini turche, di cui si erano perse le tracce da ieri. Da qui il sospetto degli investigatori che possa essere l’autore del delitto. La morte della ventenne potrebbe risalire a 24 ore fa.

Celine Frei Matzohl, 21 anni di Corces, comune della Val Venosta, è stata uccisa a coltellate. I Carabinieri hanno trovato la possibile arma del delitto in casa del suo ex fidanzato, non lontano da dove è stato rinvenuto il cadavere. L’allarme è scattato domenica mattina quando i familiari della ragazza, non avendola vista rientrare, ne avevano denunciato la scomparsa ai Carabinieri, che dopo alcune ore di ricerche hanno trovato il corpo senza vita nell’appartamento di via Molini.

L’omicida è stato arrestato a Passo Resia, mentre cercava di raggiungere l’Austria. Era al volante della Ford Fiesta segnalata come sua. Ha cercata di fuggire e un carabiniere ha sparato colpendo le ruote e facendolo andare fuori strada. L’uomo di origini turche è stato arrestato, accusato di femminicidio.