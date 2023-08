Rasura. Oreste Pezzini muore precipitando in un dirupo

Un cercatori di funghi è morto in Valtellina sulle montagne della Valgerola. La vittima è Oreste Pezzini, 76 anni. L’uomo è morto precipitando in un dirupo a Rasura. Le squadre di soccorritori hanno individuato il corpo di Oreste Pezzini finito nel burrone, ma le operazioni di recupero del corpo sono state complesse a causa del luogo impervio.

L’allarme alla centrale operativa di Soreu delle Alpi è stato dato da un escursionista. In breve tempo, oltre ai Carabinieri della caserma di Morbegno, si sono messe in azione le squadre della Stazione morbegnese della VII Delegazione del Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e i Vigili del fuoco di Morbegno, questi ultimi tra i primi a raggiungere il luogo impervio in cui è stato indicato essere avvenuto l’incidente.

L’elicottero di Areu ha provveduto a completare il recupero della salma, poi trasportata in serata all’obitorio dell’ospedale del capoluogo valtellinese, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.