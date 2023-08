Disfida di Barletta: Giorgio Pasotti nei panni di Ettore Fieramosca

Torna con tante novità la rievocazione storica della Disfida di Barletta, in programma nella settimana compresa tra il 3 e il 10 settembre.

Tra gli eventi pugliesi più attesi dell’anno, la Disfida si preannuncia come un’attrazione suggestiva per i tanti turisti che raggiungeranno Barletta. Dopo lo stop a causa della pandemia, con questa nuova edizione torna il certame cavalleresco nel fossato del Castello, fortemente voluto dal sindaco Cosimo Damiano Cannito, dall’assessore alla Cultura Turismo e Grandi Eventi, Oronzo Cilli, e con loro da tutta l’Amministrazione comunale.

L’evento di quest’anno, pensato in grande stile, vede l’affidamento della direzione artistica al regista Alessandro Piva, già a lavoro in questi mesi con il collaudato regista di tante edizioni della manifestazione Francesco Gorgoglione. Alessandro Piva è noto al grande pubblico per aver diretto, tra gli altri, il film David di Donatello LaCapaGira, interpretato da Dino Abbrescia e Paolo Sassanelli, Mio cognato, con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, e il docufilm Santa Subito premiato alla Festa del cinema di Roma.

Le attività che daranno anima al calendario 2023, realizzate con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese, sapranno coinvolgere grandi e piccini, affascinando quanti già conoscono il racconto dell’epico combattimento, insieme a chi assisterà ai momenti celebrativi per la prima volta. Al termine di una settimana di iniziative ambientate in vari quartieri di Barletta, gli eventi più simbolici avranno luogo nel Centro Storico a partire da venerdì 8 settembre con il Lancio della Sfida; sabato 9 settembre in piazza Marina saranno riproposte le cerimonie di Investitura e Giuramento dei cavalieri in costumi d’epoca; il culmine della rievocazione è previsto domenica 10 settembre nel fossato del Castello, con la spettacolare messinscena del Certame Cavalleresco tra 13 cavalieri francesi e 13 cavalieri italiani, al quale seguirà il Corteo Trionfale. La chiusura della manifestazione è affidata a uno spettacolo piromusicale davanti alle monumentali mura del Castello.

Nei panni di Ettore Fieramosca quest’anno ci sarà l’attore Giorgio Pasotti, volto amato dal grande pubblico che lo ha conosciuto e apprezzato in film quali L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, il Premio Oscar La grande bellezza e nelle serie TV ancora in programmazione su Rai 1, Mina Settembre e Lea. Oppure a teatro, attualmente in tournée con Racconti disumani, per la regia di Alessandro Gassmann.

A rivestire il ruolo del francese Guy de La Motte, l’attore Giovanni Calcagno, apprezzato nei film Noi credevamo di Mario Martone, Il traditore di Marco Bellocchio, Diabolik di Manetti Bros e in Tv Paolo Borsellino, Un passo dal cielo 2, Edda Ciano e il comunista, e Buongiorno, mamma!

Calcagno è noto anche per le sue interpretazioni in teatro con Luigi Lo Cascio, Mimmo Cuticchio, Vincenzo Pirrotta, Mario Martone o in spettacoli da lui stesso diretti e interpretati.

Voce narrante, invece, l’attore e doppiatore Fabrizio Vidale, dal 2011 una delle voci ufficiali di Virgin Radio. Come attore ha interpretato lo Smilzo nel film Ultrà, con Claudio Amendola, e il giovane papa Giovanni XXIII nella miniserie di Rai 1 Il Papa buono. Voce italiana di tanti personaggi del mondo dell’animazione e di star care al grande pubblico del cinema: Eddy Murphy e Jack Black (Jumanji, School of Rock, King Kong), ma anche Martin Freeman (Bilbo Baggins de Lo Hobbit di Peter Jackson), Marlon Wayans (Scary Movie,Dungeoins & Dragons) e Don Cheadle (War Machine dei film Iron Man, Captain America e The Avengers).

In sede di conferenza stampa sarà svelato anche il nome dell’attrice di fama nazionale che, nei panni di una trepidante Elvira da Cordova, affiancherà Ettore Fieramosca/Giorgio Pasotti nelle fasi salienti della rievocazione. Gli altri ruoli sono stati affidati a collaudati attori teatrali pugliesi, come Giovanni Guarino che sarà lo spagnolo Consalvo da Cordova, mentre Nicola Calabrese e Francesco Tammacco saranno i notabili Prospero e Fabrizio Colonna. Il ruolo della nobildonna Ginevra di Monreale sarà affidato a una giovane candidata del territorio, selezionata attraverso un casting che partirà nei prossimi giorni.

Brevi cenni storici Disfida di Barletta

La disputa ebbe luogo il 13 febbraio del 1503, in un primissimo Rinascimento animato dalle contese tra eserciti francesi e spagnoli per il dominio del Sud Italia. Per riparare alle ingiurie francesi nei confronti dell’onore cavalleresco italiano, fu disposto un combattimento fra 13 combattenti italiani e 13 francesi, il famoso “Certame”. Al termine del confronto in armi, capitanato da Ettore Fieramosca contro Guy de La Motte, i cavalieri italiani ottennero un’iconica vittoria, salvaguardando il loro buon nome ed entrando a pieno titolo nella storia del nostro Paese, che proprio a partire dal Cinquecento ha posto le sue fondamenta identitarie.

