Il Governo archivia definitivamente il covid: stop all’isolamento per i positivi

La pandemia è finita da mesi, per come ha dovuto ammettere anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in forte ritardo rispetto al termine dell’emergenza avvenuto molto tempo prima. Al Governo Meloni è toccato il compito di archiviare definitivamente una delle peggiori parentesi della democrazia italiana con milioni di italiani “ostaggi” del “regime del terrore” impostato dalla sinistra italiana.

Finalmente si torna alla normalità. I positivi al Covid non dovranno rimanere isolati. Il Governo, per non scontentare la sinistra italiana, ha inserito in una circolare il consiglio di rimanere a casa. La circolare del ministero della Salute, firmata del direttore generale della Prevenzione, Francesco Vaia, fornisce indicazioni in seguito alla norma approvata nell’ultimo Consiglio dei ministri. Le raccomandazioni sono similari a quelle da osservare per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

Si consiglia una mascherina se si entra in contatto con altre persone e, se si è sintomatici, di rimanere a casa sino al termine dei sintomi. Si tratta di una blanda raccomandazione! In altri termini si potrà regolarmente andare a lavorare e vivere normalmente. Essere positivi al covid non sarà più un motivo per assentarsi dal posto di lavoro né per i dipendenti pubblici né per quelli privati.