Perugia. “Dedicata a te”: inviate ai 1788 beneficiari le lettere per ritirare la carta solidale

Il Comune di Perugia – attraverso una nota stampa – rende noto che nei giorni scorsi sono state inviate ai beneficiari le lettere per procedere al ritiro presso gli uffici postali della carta “Dedicata a te”. Per ciò che concerne la suddetta “carta solidale per l’acquisto di beni di prima necessità”, gli uffici competenti hanno inteso fornire i seguenti chiarimenti.

La legge di Bilancio 2023 ha previsto lo stanziamento a livello nazionale di una somma complessiva di 500 milioni di euro a sostegno dei nuclei familiari per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura, nel dettaglio, consiste in un unico contributo economico di 382,50 euro erogato alle famiglie attraverso una carta elettronica di pagamento. Il contributo viene erogato senza bisogno di presentare alcuna domanda da parte dei cittadini né all’ INPS né al Comune competente. I beneficiari, infatti, sono infatti individuati direttamente da INPS sulla base di requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Si precisa che il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 12 maggio 2023 (“Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico) non garantisce automaticamente il diritto alla carta “Dedicata a te”. Ciò in quanto il numero di potenziali beneficiari è risultato circa 5 volte superiore al numero di carte “Dedicata a te” finanziate dal Governo.

Nel caso del Comune di Perugia, in particolare, l’Inps ha identificato 8.154 nuclei che soddisfano i requisiti stabiliti dal succitato decreto ministeriale; tuttavia possono beneficiare concretamente della carta “Dedicata a te” solo i primi 1.788 (l’ordine di priorità, attribuito automaticamente dall’Inps, è determinato dal numero e dall’età dei minori presenti in famiglia, nonché dal valore dell’Isee), tanti quante sono le carte “Dedicata a te” destinate al Comune di Perugia.

E’ stata INPS a fornire la graduatoria dei beneficiari al Comune, che, successivamente, ha verificato la corrispondenza dei dati anagrafici. Il Comune di Perugia, come sopra indicato, ha poi provveduto all’invio di una comunicazione a tutti i 1788 beneficiari contenente le modalità di ritiro della Carta solidale presso gli Uffici Postali. Le lettere stanno arrivando presso le residenze dei beneficiari in questi giorni. Solo se il nucleo si è recentemente trasferito in una nuova abitazione ed è ancora in corso la pratica di cambio residenza, è necessario contattare la segreteria U.O. Servizi Sociali per una verifica ai numeri 075 577.3818-3865.

Al seguente link sono disponibili tutte le notizie sulla carta solidale, comprese le FAQ, ossia le risposte alle domande più frequenti formulate dagli utenti: https://www.comune.perugia.it/avvisi/carta-solidale-per-acquisti-di-beni-di-prima-necessita