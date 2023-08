10 Soluzioni di Mobilità Ideali per Anziani e Disabili

La mobilità è oggi un aspetto fondamentale della vita quotidiana. Per gli anziani e le persone con disabilità, mantenere l’indipendenza e la libertà di muoversi può essere una sfida, tuttavia, grazie all’innovazione tecnologica e all’attenzione alla progettazione accessibile, esistono sul mercato molte soluzioni di mobilità che possono aiutare a superare queste sfide. Ecco quindi dieci soluzioni di mobilità ideali per anziani e disabili.

Note: si tratta ovviamente di una panoramica generale: prima di intraprendere qualsiasi iniziativa o acquistare qualsiasi tipo di ausilio, consultarsi sempre con il proprio medico e con professionisti qualificati poiché le esigenze variano caso per caso.

Per la redazione di questo elenco, fra le principali fonti consultate menzioniamo il sito web nazionale di Centaurus Rete Italia.

1. Montascale a poltrona

Questi dispositivi sono progettati per aiutare le persone a salire e scendere le scale con facilità. Con una poltrona comoda e sicura, gli utenti possono muoversi liberamente tra i piani della loro casa. Da interno, da esterno, rettilinei per scale dritte o curvilinei per scale curve, a monotubo o a bitubo, oggi ne esistono davvero di numerosissimi tipi e modelli. I prodotti più moderni sul mercato inoltre offrono anche ampie possibilità di personalizzazione strizzando sempre di più l’occhio anche all’estetica.

2. Montascale a pedana

Questa è un’opzione ideale per coloro che usano una sedia a rotelle. La pedana si muove su e giù per le scale, permettendo all’utente di rimanere sulla propria sedia a rotelle. Anche i montascale a pedana sono disponibili sul mercato in varie tipologie sia per scale dritte che per scale curve e a seconda dei modelli possono essere installati sia all’interno che all’esterno (per l’esterno, attenzione alle certificazioni e alle finiture, è molto importante che siano idonei e adatti alle condizioni). Normalmente questi montascale hanno la pedana richiudibile, per ridurre al minimo l’ingombro dopo l’uso.

3. Montascale mobili

Questi montascale portatili possono essere spostati e utilizzati dove necessario, offrendo una soluzione di mobilità flessibile. Non sostituiscono i montascale fissi poiché il loro uso è limitato a circostanze specifiche, ma in diversi casi possono essere una soluzione che risolve un problema altrimenti difficile da risolvere.

4. Piattaforme elevatrici

Queste piattaforme possono sollevare una persona da un piano all’altro, rendendo accessibili aree altrimenti inaccessibili. Ne esistono oggi di diverse tipologie, da interno o da esterno e per diversi dislivelli, dai pochi centimetri fino anche ad alcuni metri a seconda dei modelli. Rispetto al montascale a pedana, che si muove in obliquo lungo una scala, la piattaforma elevatrice supera un dislivello in verticale.

5. Sollevatori per disabili

Questi dispositivi aiutano a movimentare le persone con disabilità con facilità e sicurezza e a rendere più semplice e sicuro il lavoro dei caregiver. I modelli più tipici sono quelli con binario a soffitto, ma esistono anche sollevatori mobili per usi particolari.

6. Soluzioni per il bagno

Ci sono molte modifiche che possono essere fatte in un bagno per renderlo più accessibile, come l’installazione di maniglie di sicurezza, sedili per la doccia e vasche con porta. Le vasche con porta ad esempio stanno avendo molto successo soprattutto per gli anziani, che grazie alla particolare facilità di accesso e seduta di questi ausili riescono a fruire in modo più facile e sicuro del bagno e semplificando anche in questo caso il lavoro dei caregiver.

7. Arredo per camera e salotto

L’arredamento può essere progettato o modificato per essere più accessibile e comodo per gli anziani e le persone con disabilità. Qui la gamma di soluzioni è davvero molto vasta, e si va dai letti rotanti motorizzati, alle poltrone relax con uno o più motori e con alzata-seduta assistita ecc.

8. Cucine per disabili

Le cucine possono essere progettate con caratteristiche accessibili, come piani di lavoro e armadietti regolabili in altezza. Di solito queste cucine sono appositamente studiare per consentire a una persona in sedia a rotelle di usufruire nel miglior modo possibile della cucina.

9. Scooter elettrici

Gli scooter elettrici offrono un modo per le persone con mobilità limitata di muoversi liberamente, sia in casa che all’esterno. Anche di questi ne esistono molti modelli, di solito a quattro o a tre ruote, con comode sedute e comandi semplici, e batterie elettriche che consentono di percorrere diversi chilometri nelle vicinanze. Va detto che questi ausili sono dei veri e propri mezzi in movimento, quindi vanno usati esclusivamente da persone che, pur con qualche difficoltà motoria che ne renda consigliabile l’uso, siano comunque in condizioni psico-fisiche perfettamente adatte a guidare questi mezzi in totale sicurezza per sé e per gli altri.

10. Adattamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche

L’abbattimento delle barriere architettoniche può includere una serie di modifiche alla casa, come l’installazione di rampe, l’abbassamento degli interruttori della luce e l’installazione di porte più larghe. Oggi si inizia a parlare molto anche in Italia di un concetto nuovo chiamato “progettazione universale”, ovvero una filosofia costruttiva che preveda la progettazione e costruzione di infrastrutture già all’origine adatte in modo “universale” a tutte le persone, sia con disabilità che senza.

Ricorda poi che l’acquisto di ausili per la mobilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche può godere di varie agevolazioni, come ad esempio, iva agevolata, incentivi, detrazioni e sgravi fiscali. L’installazione di un impianto può richiedere vari adempimenti, come ad esempio, messa in esercizio presso il comune in cui è installato, manutenzione periodica secondo normativa e visite periodiche da parte di un ente certificato. Si consiglia fare riferimento alle fonti istituzionali aggiornate per informazioni specifiche sul proprio acquisto.

La mobilità è un diritto, non un privilegio, ricordiamolo sempre. Con le giuste soluzioni di mobilità, gli anziani e le persone con disabilità possono mantenere la loro indipendenza e continuare a vivere una vita piena e attiva.