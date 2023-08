Crotone vs Sambiase ultimo test amichevole per i pitagorici

FcCrotone contro il Sambiase (eccellenza) doppietta di Tumminello.

Crotone 2

Sambuase 0

Marcatore: 30° e 44° Tumminello

Crotone: Dini (D’Alterio), Spaltro (Giannotti), Papini (Gigliotti), Bove (D’Amora), Giron (Crialese), Felippe (Awua), Vitale ( Schirò), D’Ursi (Spina), Rojas (Pannitteri), Tribuzzi (Brazzaniti), Tumminello. All. Zauli

Sambiase: Giuliani (Spagnulo), Perri (V.Frasson), Schirripa (S.Frasson), Monteiro (Piriz), Colombatti (Gaetano), Strumbo (Iania), Cataldi (Trentinella), Solomon (Alves), Abayan (Cordary) Crucitti (Cullice), Umbaca (Caputo). All. Morelli

Note 88° Pannitteri calcia a lato il rigore. Assenti Mondonico e Gomez per motivi fisici.

Ultimo test per gli squali prima dell’impegno ufficiale di Coppa Italia Frecciarossa (14 agosto) in trasferta contro la Cremonese.

Allenamento congiunto contro il Sambiase, sul terreno dell’Ezio Scida, senza la partecipazione per motivi precauzionali di Mondonico e Gomez. La nota da leggere in maniera diversa per quanto riguarda le assenze di Petriccione, Bernardotto, Kargbo e Branduani presenti in tribuna. La loro assenza consolida la possibilità di un passaggio ad altre società. L’allenamento congiunto col Sambiase ha evidenziato la conferma dell’attaccante Tumminello come goleador e quella del difensore destro Spaltro come cursore che ha fornito gli assist della doppia marcatura. Non solo loro, bene il centrocampo con Felippe e Vitale e gli esterni D’Ursi, Rojas, Tribuzzi. Il tutto considerando la forza dell’avversario ma l’importante era constatare l’omogeneità delle giocate e il collegamento tra i vari reparti. Tutto bene quel che finisce bene ma ancora per mister Zauli e il suo staff non manca il lavoro per migliorare la tenuta atletica e la velocità delle manovre. Il risultato esatto di questa prima fase pre campionato, il tecnico pitagorico li tirerà dopo la sfida di Coppa Italia. Allora si potrà affermare quale potrà essere il vero volto del Crotone e cosa, eventualmente, ancora deve essere fatto in occasione del calciomercato. Nota lieta per la squadra del Sambiase che pur sconfitta non ha demeritato al cospetto di un avversario di categoria superiore tra le cui fila giocatori che hanno militato in serie A e serie B.