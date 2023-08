Il calcio arabo sbarca in esclusiva su La7: in chiaro le partite della Saudi League

Dal 14 agosto la migliore partita della settimana della Roshn Saudi League sarà visibile sui canali La7, La7d e in simulcast su internet La7.it. Nel campionato arabo sono approdati diversi top player. Il campionato delle stelle del calcio internazionale sarà visibile in Italia su La7. La Roshn Saudi League approda su La7 grazie all’accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario. Le cronache delle partite saranno curate dalla redazione sportiva del Tg di La7.

Si potranno quindi vedere Cristiano Ronaldo, in forza all’Al-Nassr insieme a Sadio Mane, Marcelo Brozovic e Seko Fofana. Il pubblico di La7 ritroverà ue top-player con lunghi trascorsi in Serie A, Sergej Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly, ex di Lazio e Napoli, acquistati dall’Al-Hilal, dove sono arrivati pure Rúben Neves e Malcom. L’Al-Ittihad può vantare l’ultimo Pallone d’oro Karim Benzema, oltre a Fabinho, Jota e N’Golo Kanté. Non da meno l’Al-Ahli, che ha ingaggiato Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Edouard Mendy e Allan Saint-Maximin. Ma tanti altri campioni sono destinati a sbarcare a breve in Arabia Saudita, per rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo della Roshn Saudi League.