Il 17 settembre torna Amici: ci sarà una rivoluzione nel cast

La nuova stagione della scuola dei talenti di Maria de Filippi ripartirà il 17 settembre con tanti cambiamenti nel cast dei professori. La domenica pomeriggio il talent si scontrerà con Domenica In di Mara Venier. Il settimanale NuovoTv anticipa che Arisa e Raimondo Todaro non faranno più parte dei docenti. Al loro posto potrebbero arrivare Emma e la ballerina Maria Elena D’Amario. Confermata la presenza di insegnanti storici come Alessandra Celentano, in cattedra dal 2003 e Rudy Zerbi, dal 2009, nonché Lorella Cuccarini.

Todaro sarebbe stato silurato a seguito di una discussione con Maria de Filippi, una lite mai andata in onda. Arisa, intervistata da Fiorello, aveva già annunciato che la sua permanenza a Amici era in forse. Per Emma Marrone e anche per D’Amario sarebbe un ritorno alla base. Entrambe sono, infatti, ex alunne del talent e devono a questo il lancio della loro carriera. Emma vinse la nona edizione del programma nel 2010. D’Amario fu concorrente nella stessa edizione e, proprio grazie al talent, dove arrivò seconda dietro a Stefano De Martino, fu notata dalla Parsons Dance Company e ingaggiata. In seguito, D’Amario è tornata a Amici nella veste di ballerina professionista e coreografa. Per lei ci sarebbe la promozione ad insegnante.