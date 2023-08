Pulizia di condomini e stabili

Di frequente nel momento in cui si parla di pulizia si pensa alle pulizie dentro il proprio appartamento oppure, si arriva a pensare alle pulizie che dovrebbero esser eseguite dentro un luogo di lavoro. Eppure non esistono realmente altri luoghi? In effetti c’è un’attività qualificata, un’azienda di pulizia condomini, la quale elargisce servizi che fanno parte perfino del settore condominiale, che potrebbero essere chiesti da un amministratore di condominio a cui occorre compiere tale necessità. Sotto questo aspetto risulta importantissimo tenere a mente che il condominio si presenta come uno stabile nel quale abita diversa gente, distribuita per case e che in parte hanno il dovere di partecipare ai costi per ciò che concerne l’igienizzazione delle aree comuni. In precedenza in molte occasioni accadeva che l’igiene del condominio venisse affidata ad un portiere, però adesso questa professione risulta in effetti scomparsa, e non esiste più nei vari condomini. Altre volte, la conduzione delle pulizie risultava delegata a tutte le persone che vivevano all’interno del condominio, le quali dovevano prendersi l’incombenza e dovevano collaborare riguardo le pulizie da elargire settimanalmente, oppure risultava distribuita uniformemente. Questo voleva dire che tutti i condomini avevano una settimana stabilita per effettuare le pulizie nelle aree comuni. È essenziale tenere a mente che non risulta semplice far regnare il buonsenso nel momento in cui molta gente possiede delle aree da spartire, pertanto la conduzione delle pulizie era in grado di dare una mano, in precedenza, a far nascere contrasti tra la gente. Al contrario incaricare un’azienda qualificata per le pulizie interpella un collaboratore neutrale, in particolare delle figure professionali che sono in grado di dare garanzie su un esito totalmente differente.

In che modo si organizzano le pulizie in un condominio

In primo luogo la riunione di condominio sceglierà la ditta di pulizie adatta, per in seguito decretare un’ispezione di tale impresa, la quale stilerà un preventivo e fisserà il prezzo necessario. Per ciò che concerne le palazzine, le parti condominiali da igienizzare risultano le aree comuni. Pertanto innanzitutto verranno pulite le scale e nel caso in cui c’è, l’ascensore. Ciò è valido pure per quei componenti che di frequente non vengono menzionati, come ad esempio le plafoniere, le ringhiere, i lampadari, le finestre e così di seguito. I condomini non appaiono tutti allo stesso modo, da tempo risultano differenti per quantità di piani e di conseguenza dal numero di ore che occorrono per terminare l’igienizzazione. Ovviamente un palazzo di 3 piani risulterà differente da igienizzare in confronto ad un palazzo di 12 piani. In secondo luogo occorre considerare ulteriori spazi da condividere che probabilmente potrebbero esistere in certi palazzi, come per ipotesi le sale per le assemblee, le quali sono destinate per effettuare la riunione condominiale, allo stesso modo come i terrazzini, le aree dei contatori, quella delle cantine e tutto il rimanente. È perciò occorre un’ispezione, per il fatto che in modo contrario non sarà possibile prendere le misure del condominio da igienizzare approfonditamente. La ditta di pulizie deciderà se non altro un giorno settimanale, il quale servirà ad elargire le pulizie, e manderà i suoi dipendenti con l’attrezzatura adatta, in special modo con gli articoli migliori per pulire le zone che molte volte vengono visitate da gente estranea al palazzo stesso.