Vibo Valentia. Tutto pronto per la sesta edizione del Bivona Beach Festival

Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate vibonese è il Bivona Beach Festival, giunto alla sesta edizione: quattro giorni di sano sport, musica e divertimento. Il 16 agosto il fischio di inizio per quattro giorni di sport ed eventi organizzati da Vibers, associazione di promozione sociale, che ogni anno permette la realizzazione della manifestazione.

Il Bivona Beach Festival sta per ripartire. “Tutto pronto per questa nuova edizione, per la quale si alza ulteriormente il livello, ospitando sul palcoscenico artisti da milioni di ascolti, tra i quali Mobrici, ex frontman dei Canova, ed estendendo l’offerta sportiva. Due novità: lo Street Basket, in collaborazione con Pizzo PlayGround, e il Padel, sport in ascesa divenuto ormai fenomeno sociale”. È quanto si legge nel programma diffuso attraverso una nota stampa.

Dall’idea di tre amici, Emilio Farfaglia, Antonio e Francesco Tocco, abituati a creare dei momenti di festa e musica da condividere con altri pochi intimi nelle sere d’estate, “è nato un vero e proprio villaggio estivo. Uno spazio condiviso dove le parole chiave sono inclusione, responsabilità, partecipazione e cultura. Anche la popolazione locale nel tempo ha iniziato a supportare sempre di più la manifestazione, non solo economicamente – ricordiamo che il BBF è un evento autofinanziato e supportato da donatori – ma soprattutto umanamente”.

Il Bivona Beach Festival è oggi un appuntamento fisso per molti, un evento estivo da attendere e a cui partecipare con gioia, per persone di qualunque età. “Prima ancora del Bivona Beach Festival, creavamo dei momenti di socializzazione, con poche torce e lanterne, in un’anima festaiola tra noi e i nostri amici – racconta Emilio Farfaglia – Una tavola da surf a reggere una console e tanti sorrisi. Avevamo già dentro di noi le prime scintille del Bivona Beach Festival, probabilmente senza neanche saperlo. Insieme, con Antonio e Francesco Tocco, sentiamo di aver dato una grossa mano a riscattare Bivona. Abbiamo creato una prima edizione senza aspettative, ed è stato l’entusiasmo delle persone che ci ha convinti a continuare e a renderlo un appuntamento fisso ogni estate sulle nostre spiagge”.

Grazie ai volontari Vibers, ai numerosi sostenitori e al patrocinio del Comune di Vibo Valentia, quest’anno il villaggio estivo partirà subito dopo ferragosto. Quattro giorni, dal 16 al 19 agosto, con un programma che prevede sport e attività ludiche durante l’arco della giornata, mentre musica dal vivo e dj set sotto le stelle daranno la buonanotte a chi vorrà passare in Piazza Marinella a Bivona, con ingresso gratuito.

Il programma sportivo del Bivona Beach Festival è un po’ il cuore pulsante di tutto l’evento. Quattro giornate di giochi in spiaggia, tornei, attività di benessere e di intrattenimento per i più piccoli. “Ho sempre creduto che lo sport, in ogni sua declinazione, sia capace di incarnare i valori fondanti del Bivona Beach Festival più di ogni altra attività. Mi affascina vedere un atleta faticare, tanto fisicamente quanto mentalmente, ma essere sempre in grado di esprimere armoniosità in quel gesto atletico che lo contraddistingue” racconta Francesco Tocco, organizzatore referente per gli eventi sportivi e diurni, “allo stesso modo il BBF è un atleta capace di faticare contro ogni tipo di avversità senza mai perdere la propria identità pulita e leggera. Mi piace ricordare che negli anni il BBF è stato in grado di superare tante difficoltà, da condizioni metereologiche avverse ad atti di vandalismo passando per la pandemia, ed in ogni occasione lo sport è stata l’ultima attività a fermarsi e la prima da cui ripartire. Tutto ciò è sempre stato possibile grazie alla passione e l’abnegazione dei volontari”.

Sono già state aperte le iscrizioni ai tornei di Beach Volley, Beach Soccer, Calcio Tennis, Street Basket e Padel. Qualche sold out è stato già raggiunto, ma le possibilità non si fermano qui. Il programma prevede appuntamenti con il fitness, come Pilates e Acquagym, per chi vuole tenersi in forma respirando l’aria di mare. Altri tornei saranno a breve lanciati per ottenere l’offerta sportiva più ricca di sempre. Non mancherà il torneo di Bocce, la Coppa ambita dal pubblico più adulto che ama la sana competizione e il divertirsi in compagnia. Nel pomeriggio spazio ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni per il torneo di Beach Soccer Junior sognando, tra qualche anno, di partecipare al pari torneo dei grandi. Il 18 agosto, dalla storica location del BBF, sarà trasmessa in diretta streaming la finale del torneo di Padel, coordinato dalla SSD Boys Marinate di Vibo Marina. Il torneo, organizzato in collaborazione con la FIT – Federazione Italiana Tennis, sarà la tappa vibonese dei campionati italiani amatoriali 2023 di Padel e si svolgerà dall’11 al 18 agosto. Altra piacevole conferma è il torneo di Ping Pong che quest’anno sarà gestito dall’ASD TennisTavolo Piscopio. Sarà allestita un’area dedicata all’intrattenimento dei più piccoli con giochi e animazione. Infine, dalla mattina al tramonto, sarà possibile per tutti cimentarsi con i vari sport e giochi liberi disponibili nel villaggio, tra questi spicca il bootcamp di Beachrugby dell’ASD META Polisportiva Rugby Vibo. Sarà possibile immergersi nell’evento in ogni istante anche semplicemente ascoltando buona musica o gustando un ottimo aperitivo.

Scende il sole e il cielo si riempie di stelle per rendere magiche le sere d’estate. Quattro grandi eventi che riempiono di musica e qualità il panorama musicale del vibonese. Si inizia il 16 agosto in concerto Peter White cantautore romano che miscela la sua scrittura raffinata e contemporanea al pop e al rap. Tra i singoli maggiormente apprezzati spicca “Narghilè” che ad oggi conta quasi 13 milioni di stream su Spotify. La sera del 17 agosto si parte con i Serendipity, tra i protagonisti del concertone del primo maggio, e a seguire i Crazy Toons e il Random Party, una festa random, con musica random, vestiti random e gente random. Dalla Canzone del Capitano Uncino, all’inno della tua squadra del cuore, dalla hit degli anni 2000 alla sigla dei cartoni animati, pronti per cantare e ballare insieme. Continuiamo il 18 agosto con Oh Ambra, progetto romano inedito che debutta proprio al festival, che apre i tanto attesi Tropea, dal palco di X-Factor in concerto per il Bivona Beach Festival, pronti a far scaldare gli animi.

La serata conclusiva inizierà con Santachiara, il 19 agosto, e continuerà con Mobrici, già leader del celebri Canova, con il suo nuovo album “Gli anni di Cristo”. Mobrici vanta collaborazioni eccellenti (Brunori SAS, Fulminacci, Gazzelle, Vasco Brondi, Lo Stato Sociale) oltre a tantissimi successi discografici che ne fanno uno degli artisti più importanti della scena indipendente italiana.

Ogni serata sarà seguita dal Dj Set in compagnia di Emilio Farfaglia che farà alzare le mani al cielo per danzare insieme il meglio della musica italiana e internazionale.

“Sono felice quanto sorpreso della strada che abbiamo fatto e dei risultati che il Festival ha ottenuto, soprattutto per il contesto nel quale operiamo. Vibo Valentia è un terreno difficile, a tratti inospitale, per questo tipo di eventi. Sia la cittadinanza, ma soprattutto i soggetti con cui ci interfacciamo per portare artisti e organizzare il tutto, hanno percepito una credibilità crescente e quindi spesso sono loro che si avvicinano a noi, perché il Bivona Beach Festival è diventato un’occasione nuova, lodevole e di valore. Questo ci riempie sicuramente di orgoglio e ci spinge a non mollare, anche davanti alle sfide che ogni anno ci si pongono davanti. Un grande supporto arriva poi anche dalle persone: anche i più scettici inizialmente, si sono poi avvicinati con entusiasmo al progetto e hanno sposato l’anima di questo grande evento estivo!” così Antonio Tocco, presidente dell’associazione Vibers, esprime la sua emozione davanti ai traguardi raggiunti.

Per consultare il programma completo del festival sarà possibile visitare il sito www.bivonabeach.org. Per supportare tramite donazioni www.vibers.org/dona