Incidente in A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi: morto cosentino di 53 anni residente nel Reggiano

Sinistro stradale mortale in A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna. L’incidente è avvenuto attorno alle 3 nella galleria “Allocco” all’altezza del chilometro 214. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

La vittima è il conducente dell’auto, un uomo di 53 anni originario di Cosenza e residente in provincia di Reggio Emilia. In base ad una prima ricostruzione il cinquantenne, che viaggiava da solo, sarebbe sceso dal proprio mezzo, rimasto in panne, nella corsia di marcia più a destra della galleria, in un tratto dove non c’è corsia di emergenza ed è stato travolto dal camion, che avrebbe investito sia l’uomo che l’auto ferma.