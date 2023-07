Terza edizione di Scorre in programma dal 25 agosto al 10 settembre

Dal 25 agosto, fino al 10 settembre, si terrà tra le province di Parma, Ferrara e Reggio Emilia la 3ª edizione di SCORRE – IL FESTIVAL, la rassegna itinerante che valorizza e riscopre le rive emiliane del Po. In cartellone molti appuntamenti tra convegni, mostre e musica live: il 25 e il 26 agosto a Sissa Trecasali (Parma), l’1, il 2 e il 3 settembre a Bondeno (Ferrara), l’8, il 9 e il 10 settembre a Boretto (Reggio Emilia). Gli eventi in programma hanno in comune l’intento di riunire i cittadini in un clima di festa e di conoscenza ma anche sensibilizzare il pubblico su temi d’attualità nella bellezza dei paesaggi del Po.

SCORRE – IL FESTIVAL nasce con la volontà di valorizzare l’ingente patrimonio artistico, storico, architettonico, monumentale del territorio locale, modellato per millenni dalla potenza del fiume che attraversa la Pianura Padana, lasciando un’impronta indelebile sulla sua bellezza e sulla sua identità. Le scorse edizioni hanno visto sul palco artisti del calibro di Dardust, Psicologi, Alice, Max Gazzè, China Moses, Noemi etc. e si sono distinte per tante iniziative culturali che hanno radunato centinaia di persone nelle piazze della provincia. SCORRE – Il Festival è un progetto di P.E.R. Promoter Emilia-Romagna, l’associazione regionale che riunisce gli operatori di spettacolo, che lo organizza con il sostegno dell’Assessorato Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna.