Cattivo pagatore e crif – cosa vuol dire

Leggere nella stessa frase le parole cattivo pagatore e Crif relative magari a una persona che conosciamo significa che quest’ultima sta vivendo un bel problema che le toccherà risolvere in qualche modo, facendosi aiutare da un esperto.

Ci sono problemi che apparentemente quantomeno all’inizio sembrano delle banalità, ma che poi alla fine si rivelano delle grandi seccature: in questo caso ci stiamo riferendo a quelle persone che per qualunque motivo, in un certo periodo, non riescono a pagare delle rate di un debito o di un finanziamento fatto in precedenza.

Successivamente quindi si troveranno in difficoltà anche per una mancanza di conoscenza o di consapevolezza: ed ecco perché in questo articolo vogliamo spiegare meglio cosa si intende per cattivo pagatore.

Sarà inoltre importante capire nello specifico cos’è un Crif e soprattutto qual è il modo migliore più veloce per farsi cancellare da questi registri, che possono creare una cattiva reputazione finanziaria.

Il termine reputazione finanziaria già è abbastanza esplicativo perché ci fa capire che si tratta di qualcosa di veramente importante perché dobbiamo ricordarci che, nel momento in cui chiediamo un mutuo o apriamo una finanziaria, o chiediamo un prestito, o ancora semplicemente acquistiamo un qualunque oggetto a rate la banca, o comunque la finanziaria che ce lo concede, dovrà fare un’indagine presso il registro e cioè il database chiamato Crif.

Non sono cose così strane visto che molte persone comprano a rate per motivi economici.

A cosa servirà questa indagine

Questa indagine le servirà per capire come ci siamo mossi e comportati in passato in questi frangenti perché appunto la cosa peggiore che può capitare in questi è proprio quella di essere iscritti dentro il registro dei cattivi pagatori.

Tutto questo ci può provocare un problema pratico semplicemente perché poi chi in teoria ha il potere di concedere un prestito tenderà a non volerlo fare, o comunque a chiederci più garanzie, semplicemente perché non si fiderà di noi.

All’interno di questo registro ovviamente ci sono anche i nostri comportamenti positivi in questi ambiti e cioè il fatto che magari in realtà siamo stati sempre puntuale e virtuosi quando si trattava di dover pagare delle rate o di rimborsare un prestito.

Infatti è chiaro che una buona reputazione finanziaria ci consentirà di avere più privilegi nel senso che riusciremo ad ottenere per esempio un prestito o un mutuo molto più facilmente.

Tutto questo ci fa capire come sa assolutamente da evitare proprio il fatto di essere inseriti all’interno di questo registro, anche se è una cosa che può capitare in una maniera in un certo senso banale, come quando per esempio nel momento decidiamo di andare in un negozio per fare un regalo, comprando un oggetto a rate, possibilmente piccole.

Però basta dimenticare di pagare solo alcune rate, magari in buona fede e per una dimenticanza, per finire direttamente in questo registro dal quale dobbiamo cercare di uscire, richiedendo una consulenza a uno studio di esperti che si occuperanno di farci capire quelle che sono le mosse burocratiche da fare per risolvere tutto in fretta.