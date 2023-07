Davvero sta cambiato il clima?

San Severo – Si parlava della situazione climatica con il Dr. Fabio Pierri Pepe Marchese di San Severo, cosa mi dice a tal proposito, su questa situazione, credo che il suo pensiero sia allineato con il mio, be oramai è chiaro, mi risponde il Dr. Pepe, quando fa troppo freddo oppure quando fa troppo caldo la televisione e i giornali ci dicono che il clima sta cambiando. Ma diciamola tutta, è proprio così? Secondo il parere di autorevoli scienziati, tra cui premi Nobel, secondo gli studi effettuati sul clima negli ultimi 100 anni, secondo eminenti meteorologi, la situazione climatica non è poi così diversa da quella che era negli anni passati. Queste informazioni, purtroppo, spesso vengono censurate. Oggi siamo più intolleranti rispetto all’eccessivo caldo o all’eccessivo freddo. Viviamo in una società in cui il benessere è portato all’eccesso. Una società in cui il sacrificio non esiste più. Basta che ci sia caldo o che ci sia freddo e diventiamo tutti più intolleranti, più arrabbiati, più disperati.

Avere una macchina senza climatizzazione è impensabile. Non avere l’aria condizionata in casa è assurdo. Se in casa non ci sono almeno 24° in inverno diventa impossibile vivere. La modernizzazione, la tecnologia, il benessere, ci consentono, per fortuna, di vivere bene da tutti punti di vista, anche da quello climatico. E quindi Dottore pensa che c’è un obbiettivo dietro questa storia del cambiamento climatico.

In effetti, sembra che l’obiettivo dei governi occidentali sia quello di farci credere che viviamo in un momento di profonda crisi del pianeta terra. Crisi che potrebbe causare sconvolgimenti, cataclismi, estinzioni di massa, desertificazione. Quindi vanno messe in atto tutte le idee, anche le più fantasiose, per tutelare il clima e l’ambiente.

La benzina, che già viene definita benzina verde, inquina ed alza la temperatura terrestre, non va più bene. Bisogna passare all’elettrico. I motori diesel non devono più esistere perché causano enormi danni. I consumi elettrici devono diminuire perché altrimenti si consumano troppe risorse energetiche. Dr. Fabio Pierri Pepe io ho passato i 60 anni e ricordo che sempre c’è stato il caldo con temperature belle alte. E’ vero, temperature simili a quelle degli ultimi anni si sono registrate spesso negli anni passati.

In Europa, dove vogliono vietare il motore a scoppio, il numero di alberi aumenta e le foreste diventano sempre più grandi. Nel nostro paese hanno incentivato enormemente l’istallazione di impianti fotovoltaici e la costruzione di pale eoliche, che avrebbero dovuto non solo aumentare la disponibilità di energia elettrica, ma anche ridurne i costi. La benzina aumenta e va ricordato che sul costo della benzina gravano enormi tasse. Tasse che dovranno essere recuperate in qualche maniera quando le auto elettriche si svilupperanno sempre di più. Quindi prevede nuove tasse. Si sta già pensando ad una supertassa sulle auto elettriche, affinché si possa controbilanciare la mancata tassazione della benzina. Eppure il petrolio continua ad essere disponibile, così come il gas naturale. Risorse che dovranno servire a produrre l’energia elettrica per le auto. Non ci dimentichiamo, infatti, che gran parte della energia elettrica viene prodotta attraverso la combustione di sostanze fossili, come petrolio, carbone e gas. Punto di domanda?

Allora perché correre verso l’elettrico? Qualcuno pensa a complotto, qualcun altro crede che ci sia una visione miope del futuro, alcuni pensano che creare falsi problemi distolga l’attenzione dai problemi veri. Sicuramente viviamo in un paese ed in una società che ci offrono tutti i comfort. Confort che piacciono a tutti ..

Comfort ai quali siamo abituati e a cui non vogliamo rinunciare.

Se ci dicessero di rinunciare al telefonino o semplicemente non poter acquistare il telefonino di ultima generazione, perché fabbricarlo inquina troppo, chi sarebbe disposto a non averlo? Queste sono solo alcune semplici riflessioni che dovrebbero innescare un pensiero critico sugli avvenimenti che stiamo vivendo. Cerchiamo di pensare con la nostra testa. Ringrazio il Dr. Fabio Pierri Pepe Marchese di San Severo per averci fatto conoscere il suo pensiero .. Co. Rino Logiacco