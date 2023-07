San Pietro in Guarano. Mauro Panza morto in un incidente sul lavoro a Bisignano

Infortunio mortale sul lavoro in Calabria. Mauro Panza, operaio di 48 anni di San Pietro in Guarano, è morto a seguito di una caduta dall’impalcatura sulla quale stava operando. L’infortunio mortale è avvenuto in un cantiere al confine tra Bisignano e Mongrassano, in un capannone un tempo adibito a cartiera e prossimo ad accogliere un nuovo esercizio commerciale.

Erano in corso i lavori di ristrutturazione eseguiti da una ditta edile quando Mauro Panza ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di prestargli soccorso. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.