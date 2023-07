Tecnologia RFID: cos’è e a cosa serve

L’identificazione a radiofrequenza, chiamata in gergo RFID, è una tecnologia che utilizza le onde radio per identificare e tracciare gli oggetti. È composta da un lettore, che emette onde radio, e da un tag, che contiene un microchip che memorizza le informazioni e un’antenna per ricevere e trasmettere i segnali.

La tecnologia RFID viene utilizzata in diversi settori, come la vendita al dettaglio, la logistica, la sanità e la produzione, per migliorare l’efficienza e l’accuratezza dei processi. In particolare, le soluzioni RFID per la vendita al dettaglio permettono di gestire le spedizioni, le movimentazioni di merci e l’inventario con estrema facilità.

Inoltre, nel commercio al dettaglio, la tecnologia RFID viene utilizzata per prevenire i furti. Difatti, le etichette RFID possono essere utilizzate come forma di antifurto, facendo scattare un allarme quando un prodotto con un’etichetta attiva passa attraverso un lettore all’uscita del negozio.

Le varie funzionalità offerte dalla tecnologia RFID nel settore retail

Nella logistica, la tecnologia RFID viene utilizzata per tracciare le spedizioni e migliorare la gestione del magazzino. Quando le etichette RFID vengono applicate ai pallet o ai singoli articoli, consentono di tracciare i movimenti lungo l’intero processo della catena di approvvigionamento.

In questo modo si ottiene una visibilità pressoché immediata della posizione e dello stato delle merci e, al contempo, si riduce il rischio di registrare articoli persi o smarriti durante il trasporto.

Inoltre, può essere utilizzata per automatizzare i processi come la gestione dell’inventario e l’evasione degli ordini. Ciò consente ai rivenditori di avere una migliore comprensione dei livelli delle scorte e di ridurre il rischio di situazioni di esaurimento. Quindi, la scansionatura delle etichette RFID aggiorna l’inventario in tempo reale.

I settori in cui viene impiegata la tecnologia RFID

Nel settore sanitario, questa tecnologia viene utilizzata per migliorare la sicurezza dei pazienti e semplificare i processi. Questo aiuta a prevenire gli errori di medicazione e a migliorare l’assistenza complessiva ai pazienti.

In campo manifatturiero, viene utilizzata per migliorare il controllo della qualità e aumentare l’efficienza. I tag RFID sono applicati alle materie prime, agli articoli in lavorazione e ai prodotti finiti per tracciarne gli spostamenti durante il processo di produzione. Utilizzando la tracciabilità degli asset si garantisce il mantenimento e il corretto utilizzo delle attrezzature.

Come tracciare i prodotti grazie alla tecnologia RFID

Il sistema RFID utilizza le onde radio per comunicare tra un lettore e un’etichetta applicata al prodotto. Per tracciare i prodotti utilizzando la tecnologia RFID, occorre innanzitutto applicare un’etichetta RFID a ciascun prodotto da tracciare.

All’interno converge un numero di identificazione univoco, il quale può essere letto dal lettore RFID. Quando il lettore capta il segnale di movimento del prodotto lo invia a un database che memorizza il passaggio effettuato.

Il database centrale memorizza i movimenti del prodotto e lo mette a disposizione del personale autorizzato, il quale può verificare i dati dell’articolo tramite un computer o un dispositivo mobile. Questi dati verranno poi utilizzati per monitorare i livelli di scorte, tracciare le tendenze di vendita e fare l’inventario.

A differenza dei metodi tradizionali, come i codici a barre o la tracciabilità manuale, che richiedono la scansione in linea d’aria o l’inserimento manuale, i tag RFID possono essere scansionati a distanza senza contatto diretto con il prodotto. Ciò significa che i prodotti possono essere tracciati in tempo reale senza interrompere le operazioni o causare ritardi.