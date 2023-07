Gadget estivi: gli ombrelli personalizzati sempre più gettonati per la protezione dai raggi UV

I gadget personalizzati sono un modo innovativo per fare pubblicità alla propria azienda. Infatti, attualmente non si possono imprimere con il proprio logo esclusivamente oggetti usuali, come penne, agende e calendari, ma le più avanzate ditte che operano in questo settore possono personalizzare anche t-shirt, borracce termiche e ombrelli. Da questo punto di vista è possibile selezionare per i propri clienti anche oggetti originali come, per esempio, gli ombrelli personalizzati che consentono di proteggersi dai raggi UV durante le giornate d’estate.

L’ombrello: il gadget personalizzato su cui puntare in estate

Gli ombrelli personalizzati con protezione raggi UV rappresentano un gadget inusuale e innovativo, utile promuovere il proprio brand in modo unico ed efficace. Una strategia di marketing funzionale, infatti, è quella di donare in omaggio ai clienti o a soggetti potenzialmente interessati alla propria azienda degli articoli personalizzati durante eventi come fiere e congressi. Quanto più il gadget scelto sarà utile, tanto più ci sarà la possibilità che chi lo riceve lo impieghi nella quotidianità con un effettivo ritorno per l’azienda di pubblicità gratuita.

L’ombrello, che normalmente si usa in caso di pioggia, negli ultimi tempi è diventato utile anche nelle giornate estive quando il sole è molto caldo e c’è bisogno di una protezione aggiuntiva, oltre alla crema solare e agli occhiali da sole, per evitare di scottarsi la pelle a causa delle temperature elevate. Scegliendo questo come gadget promozionale, quindi, si seguiranno le tendenze e si proporrà qualcosa di originale che molti utilizzeranno abitualmente.

Da questo punto di vista si possono scegliere vari modelli di ombrelli, ci sono quelli richiudibili che, quando non vengono usati, occupano uno spazio minimo e quelli che, invece, hanno una falda più larga e hanno il manico dritto o ricurvo. I colori degli ombrelli che consentono di schermare i raggi UV sono davvero tantissimi; si parla sempre di tinta unita così che scritte e immagini possano essere ben visibili.

A chi rivolgersi per avere gadget personalizzati

Se si decide di promuovere la propria azienda con gli ombrelli che consentono di riparare dai raggi UV bisogna rivolgersi ad una realtà specializzata come, per esempio, Easygadget, tipografia online che offre un servizio attento, personalizzato e professionale, tenendo sempre conto delle richieste del cliente. Sul sito easygadget.it, è possibile visionare gli articoli proposti e valutare quelli più adatti alle proprie esigenze.

Scelta la merce che si vuole personalizzare è possibile procedere con l’ordine. Dopo ciò, in poco tempo si potrà ricevere, direttamente all’indirizzo fornito in fase di registrazione sul portale, tutto il materiale. Affidarsi a questo tipo di realtà consente di avere una vasta scelta di articoli.

Per quanto riguarda gli ombrelli ci sono anche quelli particolari, ad esempio bicolore, che sono di una tonalità all’interno e di un’altra all’esterno, ma anche quelli non richiudibili dotati di una protezione in plastica che si può tirare su facilmente quando non si utilizzano, oppure quelli che si ripiegano verso l’esterno e non all’interno come il modello classico.

A seconda dell’immagine che si desidera trasmettere, delle scritte da imprimere e dal materiale dell’oggetto, l’azienda specializzata nella personalizzazione degli oggetti può decidere di utilizzare la serigrafia, la sublimazione o una stampa digitale che si trasferisce sulla superficie con il calore. Affidarsi a dei professionisti permetterà anche di avere dei consigli su quale sia il metodo migliore in base alle proprie esigenze.