Uramaki: oggi esce in digitale il nuovo singolo “Katrina”

Da venerdì 21 luglio 2023 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “KATRINA” (Quark Sound Studio), il nuovo singolo di URAMAKI. “Katrina” è un brano che racconta la storia d’amore di due persone che si incontrano, vivono questo rapporto insieme, ma una delle due si innamora all’improvviso, sentendosi travolta da un uragano, proprio come il famoso uragano Katrina. L’altra, però, in preda alla paura di un futuro incerto, decide di chiudere ed è così che la storia finisce con un cuore spezzato da riparare.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano qualche anno fa, in seguito ad una storia finita male. Con questo brano volevo semplicemente descrivere le sensazioni che ho provato in quel periodo ed abbracciare chiunque l’ascolti, perché almeno una volta nella vita ognuno di noi si è sentito travolto da un amore forte che poi, però, ha lasciato l’amaro in bocca”.

Biografia

Uramaki è una giovane artista salentina che ha iniziato la sua carriera nel 2017 su YouTube con un canale di cover chiamato “Federica Bonatesta”, nonché il suo vero nome.