Motus: oggi esce “Mano di pezza”

Dal 21 luglio 2023 è in rotazione radiofonica “Mano di pezza” (Joseba Publishing), il nuovo singolo di Motus disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 14 luglio. “Mano di pezza” è un brano dal ritmo coinvolgente, con un testo ricolmo di rabbia e ricerca di se stessi, in un mondo caotico nel quale non si trova mai il tempo giusto per guardarsi dentro. La strumentale, prodotta da Weird Boy, che strizza l’occhio alla dance e ai classici tormentoni estivi si scontra con la durezza del flow di Motus, creando così un mix particolare che non stacca l’orecchio dal brano, sia per il suo ritmo che per il suo significato. Spiega l’artista a proposito del brano: “”È un pezzo che definirei un po’ paradossale. Esprime voglia di stare da soli, guardarsi dentro, ma con un ritmo che lascia intendere tutt’altro. Il ritornello è stato riscritto tante volte, finché non abbiamo finalmente trovato la linea melodica giusta che entrasse in testa e non ne uscisse più per tutta l’estate.”

Biografia

Motus (pseudonimo di Mattia Perelli) nasce a Taranto nel 2001. Si avvicina al genere rap da ragazzino ascoltando i migliori liricisti della scena italiana. Il suo nome d’arte deriva dal latino e significa “tumulto” o “movimento” data la tendenza a spaziare tra sonorità diverse, sperimentando continuamente. Nel 2019 stringe un forte legame artistico con il produttore Weird Boy con il quale collabora tuttora. Nel 2021 intraprende l’avventura che lo vede ancora oggi esibirsi come busker in giro per la Puglia. In quell’anno vince il primo premio al Fragola Music Contest a Martina Franca, successivamente partecipa a X Factor 16 arrivando fino alle audizioni di fronte ai quattro giudici e nel 2022 vince AreaSanremo. Il 26 maggio 2023 tiene il suo primo concerto al Teatro Fusco di Taranto, vincendo il bando Emergenze Musicali.