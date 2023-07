Troina. Maurizio Impellizzeri uccide Mariella Marino poi tenta la fuga

Un femminicidio ha scosso la comunità di Troina (Enna). La vittima, Mariella Marino, ha provato invano a rifugiarsi in un portone ma Maurizio Impellizzeri l’ha raggiunta e ha fatto fuoco.

Mariella Marino, 56 anni, è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco a Troina in via Sollima, nel rione di San Basilio. I Carabinieri hanno arrestato il marito Maurizio Impellizzeri, che aveva tentato di fuggire. Sul luogo dell’omicidio è arrivato il pm Michele Benintende. La coppia, che aveva tre figli maggiorenni, era separata da tempo. A quanto scrive la stampa locale l’uomo aveva già una condanna per reati persecutori. L’ultima denuncia di Mariella Marino risalirebbe a pochi giorni addietro.

Maurizio Impellizzeri, sessantenne, ha fatto fuoco almeno tre volte davanti ad un supermercato nel centro di Troina e poi è fuggito con il suo fuoristrada, ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo. In base ad una prima ricostruzione, Mariella Marino è stata raggiunta in strada, vicino a un supermercato, dall’ex marito, che le ha rivolto parole di minaccia. La donna ha intuito le sue intenzioni e ha cercato rifugio in un portone, ma l’uomo l’ha raggiunta e uccisa.

Impellizzeri ha atteso la ex fuori da un supermercato, ha tirato fuori l’arma, l’ha inseguita e le ha sparato. All’indagato era stata sospesa la pena e imposto di seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza.