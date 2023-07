Par Ty: esce oggi il nuovo singolo “Owo”

Dal 21 luglio 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “OWO”, il nuovo singolo di PAR TY (Kimura). “OWO” è un brano leggero ed estivo, con sonorità latine. L’artista racconta del rapporto con la propria ragazza in un momento di nostalgia. Lei, trasferendosi dall’Argentina all’Italia ha stravolto la sua vita lasciandosi alle spalle quanto costruito, la famiglia e gli amici. Sacrifici fatti sperando in un futuro migliore, deve però scontrarsi ogni giorno con una realtà “condita” di false aspettative e modi diversi di vivere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano per me è molto importante, poiché oltre ad essere un progetto ben riuscito dipinge alla perfezione un periodo della mia vita a cui sono particolarmente legato, seppur non sia stato facile da affrontare. Infatti, nell’ultimo anno, proprio come la mia ragazza ha cambiato Stato, io allo stesso modo ho avvertito della nostalgia legata ai cambiamenti che ho intrapreso durante l’ultimo periodo della mia vita.”

Il videoclip di “Owo” ha una sceneggiatura che nasce dalla mente dell’artista e dalla volontà di inserire elementi contrastanti che rappresentassero il suo presente, come ad esempio il riferimento al Mate (bevanda argentina), ed il suo passato più rap ed hardcore. Tutta la color del video è abbinata all’artwork realizzata da @ueuevacchy

L’artista PAR TY è stato profondamente influenzato dalla cultura hip-hop e dalla sua passione per il mondo streetwear. Cresciuto in una città come Bologna in cui la musica rappresenta una forma di espressione vitale, ha iniziato a creare la propria, trasportando con sé uno stile di vita intriso di autenticità e audacia.

Dopo aver perfezionato le sue abilità nel rap e aver ottenuto il riconoscimento locale, ha attirato l’attenzione dell’etichetta discografica italiana Kimura. La firma con Kimura è stata una svolta nel suo percorso, poiché ha permesso al rapper di condividere la sua musica con un pubblico più ampio.

Con l’uscita del progetto d’esordio Party, si è immediatamente generata un’enorme ondata di hype. Le liriche ricche di significato e le melodie incisive sono state accompagnate da uno stile unico caratterizzato da dettagli streetwear eclettici e innovativi.

Ora, PAR TY sta per lanciare un nuovo progetto, anticipato dal singolo Qué onda?, un lavoro che promette di superare ogni aspettativa. L’artista ha dedicato mesi di intenso lavoro in studio, perfezionando ogni dettaglio delle nuove tracce e cercando di superare i confini del genere. L’album, ancora senza titolo, è una fusione esplosiva di testi taglienti, ritmi avvincenti e produzioni innovative. PAR TY continua a rappresentare la voce di una generazione, con liriche che affrontano temi profondi e attuali, spingendo l’ascoltatore a riflettere sulle sfide e le gioie della vita. La festa continua.