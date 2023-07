Tutto pronto per il gala del 3 agosto di Miss Castellaneta Marina 2023 che compie 30 anni

Castellaneta Marina. Martedì 18 luglio 2023 si è aperta ufficialmente presso lo Sporting Club di Castellaneta Marina il casting e la presentazione ufficiale delle nuove concorrenti del concorso pugliese di bellezza Miss Castellaneta Marina, quest’anno giunto alla XXX edizione, la XVIII organizzata da Unik Management del patron Mario Ludovico con la collaborazione di Corrado Massimeo e di Giulia Ciminelli (presidente di giuria), con la coordinazione artistica della Jonica Eventi di Giuseppe Stigliano, dal supporto di Angelo Mastrangelo e Vittorio Casale, le coreografie di Annalisa Potenza (Dance With Me) e con la partecipazione della Pro Loco Rodolfo Valentino.

Diciotto le nuove concorrenti che hanno sfilato nelle due uscite in costume e abito elegante provenienti da ogni parte della regione e della vicina Basilicata, di età compresa tra i 13 e i 22 anni, tutte molto determinate a proseguire nell’intento di valorizzare la loro bellezza, senza tralasciare lo studio e le attività professionali.

Novità assoluta l’istituzione di una fascia teen-ager come passepartout che la giuria assegnerà ad una delle partecipanti di età compresa tra i 13 e 16 anni di età, le quali non concorreranno per ovvie ragioni di età al titolo di Miss Castellaneta Marina, ma che accederanno di diritto alle fasi propedeutiche del concorso nazionale Future Veneri d’Italia, finché non diventeranno maggiorenni, condizione necessaria per l’accesso al concorso originario.

La selezione è stata allietata dalle splendide voci del gruppo Amarcord sulle uscite delle concorrenti. Nella serata finale le miss si sfideranno su quattro uscite, tre dei quali vere e propri defilé: dal classico costume, al casual, all’elegante con quadri moda dedicati quest’anno alla musica.

Miss Castellaneta Marina per il sesto anno consecutivo sarà abbinato alla finale regionale di Venere d’Italia, concorso nazionale di bellezza, le cui finali si terranno in Calabria nel settembre prossimo.

L’ultimo atto si svolgerà giovedì 3 agosto 2023, a partire dalle ore 21:00, nella centralissima Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, con la proclamazione delle vincitrici e la conduzione del presentatore Giuseppe Stigliano.