Tiziano Ferro ritorna in Sardegna dopo ben 11 anni e lo fa in occasione del TzN 2023, un tour che ha fatto registrare oltre 530.000 biglietti venduti nelle 15 date programmate in tutta Italia. Un appuntamento atteso ben 6 anni dai fans, che per via della pandemia legata al covid-19 si videro annullare il tour programmato prima nel 2020 e poi nel 2021. Ma l’attesa aumenta il desiderio e Tiziano come sempre ha regalato grandi emozioni ad ogni singolo concerto. Il tour si è concluso ieri, in Sardegna, nella splendida cornice della Forte Arena a Santa Margherita di Pula, l’immenso Teatro all’aperto ed immerso nella natura verde, di proprietà del Forte Village.

Alle 21.30 precise Tiziano è entrato in scena aprendo la serata con Buona (Cattiva) Sorte, il primo dei 33 brani proposti dal cantante di Latina. Un percorso lungo oltre 20 anni, in cui ha visto protagonisti successi “lontani” come “Ti scatterò una foto”, “Sere Nere”, “Ed ero contentissimo” e “Non me lo so spiegare”, e successi più remoti come “Lo Stadio” e “Destinazione Mare”.

Non sono mancati gli omaggi e le sorprese. Il primo clip dedicato all’immensa ed indimenticabile Raffaella Carrà, che sin da subito ha creduto in Tiziano e lo ha sempre sostenuto nel suo percorso sia artistico che di vita quotidiana; un omaggio che ovviamente ha preceduto “E Raffaella è mia”, brano dedicato da Tiziano proprio alla mitica Raffaella nel 2006. Il secondo invece è stato un omaggio ai propri figli ed al suo compagno Victor Allen, un video con dedica prima di cantare, con grande emozione e qualche lacrima in volto “La prima festa del papà”, canzone scritta proprio per la sua famiglia.

Lo stesso Tiziano Ferro ha deciso di rendere omaggio alla Sardegna dedicandole “Il Conforto” ed augurandosi di poter tornare al più presto in questa terra che ama profondamente. Un augurio importante viste le enormi difficoltà nell’organizzare concerti di tale portata nell’Isola soprattutto per via della mancanza di strutture adeguate. Proprio per questo motivo Tiziano Ferro non aveva inserito inizialmente una data in Sardegna, nonostante fosse stata inserita nel precedente tour. Gli ostacoli però non devono essere un limite e lo staff di Tiziano, in collaborazione con quello della Forte Arena, è riuscito a regalare al cantante ed ai fans sardi (e non solo) una data “extra stadio” all’interno del suo tour.

Grande visibilio tra il pubblico per tutta la serata, scatenato dalla prima all’ultima canzone. Un pubblico che ha sostenuto Tiziano cantando ogni singola canzone. Tra loro, nelle prime file, l’influencer Paola Turati, che prima del concerto ha concesso alcune foto ai presenti, e la nota attrice (e amica del cantante) Paola Cortellesi, entrata tra il pubblico di nascosto ma “pizzicata” durante il concerto dallo stesso Tiziano, che ha deciso di ringraziarla pubblicamente.

Il TZN 2023 è chiuso ufficialmente con “Il sole esiste per tutti” e con tutti i presenti quasi ai piedi del palco. Per le ultime canzoni, tra cui il remix in versione discoteca di “Rosso Relativo” e “Lo Stadio” la gente ha lasciato le proprie postazioni a sedere per riversarsi verso il palco e mostrare il proprio amore al cantante. Ora la speranza e l’augurio è quello di poter rivedere Tiziano Ferro in Sardegna al più presto, magari al suo prossimo tour, senza dover aspettare nuovamente più di dieci anni.

Nel frattempo la Forte Arena, dopo aver ospitato il Tiziano Ferro con il suo TzN 2023, si prepara al proseguo della stagione estiva 2023. Il Teatro nelle prossime settimane sarà infatti cornice dei seguenti eventi:

– Gigi D’Alessio, Dove c’è il Sole Tour | Sabato 29 Luglio alle 21:30

– La Leggenda di Belle e la Bestia – Il Musical | Sabato 5 agosto alle 21:00

– Checco Zalone, AMORE + IVA Tour | Sabato 12 Agosto alle 21:00