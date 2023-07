Bologna. La Polizia locale sequestra 65 kg di alimenti durante un accertamento in un locale di via Serena

A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, operatori del Reparto Polizia Commerciale e del Reparto Territoriale San Donato-Vitale hanno effettuato dei controlli in un pubblico esercizio di via Serena, zona San Donato, mentre era in corso l’attività di somministrazione. Gli agenti hanno riscontrato una situazione igienica precaria: pavimento e banconi erano particolarmente sporchi e le attrezzature incrostate, mancanza di ricambio d’aria a causa dell’assenza della cappa aspirante. Il locale inoltre era sprovvisto di autorizzazione sanitaria per attività di ristorazione. Alimenti come carne e pesce erano abbandonati in vari punti del locale e tutto il cibo contenuto nei frigoriferi, precotto e semilavorato, era privo di indicazioni obbligatorie relative ad ingredienti ed allergeni. Gli agenti hanno sequestrato circa 65 kg di alimenti, tra cui pesci non identificabili, carne di bovino, piedi di pecora, pelle di mucca, molluschi non identificati, sughi pronti, tutti alimenti senza alcun elemento relativo alla obbligatoria rintracciabilità e, quindi, ritenuti pericolosi per il consumatore finale.

La titolare è stata sanzionata con un verbale da circa 2.500 euro, al quale si è aggiunto una seconda sanzione da 170 euro per occupazione abusiva esterna, effettuata con una lavagna. Per quanto riguarda le condizioni degli ambienti e delle attrezzature, e per le autorizzazioni sanitarie della titolare, è stata trasmessa ad ASL Igiene Alimenti una richiesta di accertamenti.