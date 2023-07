Trasloco chiavi in mano – tempi, costi e modalità

Quando parliamo del servizio di trasloco chiavi in mano stiamo parlando di un servizio completo che molte persone richiedono per tanti motivi diversi e in tante situazioni diverse che hanno però lo stesso obiettivo, e cioè organizzare un trasferimento molto efficiente e molto rapido possibilmente senza stressarsi troppo, e consideriamo che molte persone pensano al trasloco come uno degli eventi più pesanti da questo punto di vista.

E non è un caso che poi quando ci si trasferisce una persona deve fare tantissime cose soprattutto se parliamo di una famiglia che si trasferisce e che magari deve occuparsi della nuova casa e di altre questioni burocratiche che riguardano il contratto d’affitto se parlassimo d’affitto e quindi ha bisogno di qualcuno che dia una mano per quanto riguarda la parte del trasloco.

Quando parliamo di una scelta chiavi in mano come servizio parliamo di un’azienda di traslochi che praticamente si occuperà di tutte le varie fasi dello stesso che non vanno mai trascurate e quindi si occuperà per esempio di fornire materiale per l’imballaggio altra cosa molto importante perché servono dei materiali adeguati in base a quello che vogliamo spostare.

Oppure per esempio ci darà una mano a creare un inventario nel quale scriveremo tutte le cose che vogliamo portare dalla vecchia casa a quella nuova e quelle che invece riteniamo essere troppo vecchie loro si occupano anche di smaltirle nelle discariche autorizzate.

Un’altra questione che potrebbe essere presente è che magari noi non possiamo portare nella nuova casa subito tutto per esempio per quanto riguarda i mobili, perché magari ci sono ancora dei lavori in corso.

E quindi loro potrebbero offrirci anche un servizio di deposito mobili che sarebbe fondamentale perché verrebbero a casa nostra a prenderli e a portarli loro in quel box o container e li terrebbero lì fin quando ne abbiamo bisogno e a quel punto poi ci metteremo d’accordo per farceli portare e consegnare nella nuova casa.

Ognuno ha dei criteri di scelta diversi quando deve selezionare un’impresa di traslochi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte ogni persona ha dei criteri di scelta molto differenti da un’altra quando deve selezionare un’impresa di traslochi tra le tante, e quando deve selezionare un’impresa di qualsiasi settore.

Ci sono quelle persone infatti molto abituate a fare ricerca su internet, e quindi sono persone che si sanno orientare delle varie possibilità e quello che fanno è cercare di trovare un’offerta molto conveniente, con il rischio però di andare a discapito della qualità soprattutto se fanno tutto all’ultimo minuto.

Quindi magari solo perche ha delle tariffe convenienti potrebbero scegliere un’impresa senza andare a controllare le recensioni su internet che magari potevano sottolineare e specificare che l’ impresa di traslochi specifica aveva delle recensioni molto negative per quanto riguarda la qualità del servizio, e quello in realtà dovrebbe essere tenuto in considerazione.

Così come poi ci sono quelle persone che si fidano solo del Passaparola di amici e parenti che magari potrebbero avere dei contatti da dare da questo punto di vista.