Segnalibri: come si personalizzano con la stampa online

I segnalibri personalizzati sono indispensabili in diverse situazioni, gli amanti della lettura vorranno avere dei segnalibri fatti su misura secondo le loro esigenze. Può esser un piccolo regalo realizzato in occasione della Festa della Mamma, come bomboniera e così via. Tuttavia, spesso è un gadget che le librerie e i negozi che vendono anche libri non possono esimersi dall’omaggiare. A proposito di omaggio, un segnalibro personalizzato è sempre un buon omaggio aziendale. C’è chi lo regala ai dipendenti, chi lo include in un kit da donare a potenziali clienti, fornitori o partner durante fiere, congressi, eventi aziendali o semplicemente viene regalato a chi passa in azienda o in ufficio.

Come personalizzare un segnalibro

Insomma, un segnalibro personalizzato è un oggetto del desiderio per chiunque ami la lettura o lo usi come segnapagina, ad esempio, dov’è la ricetta della crostata che piace tanto a tutta la famiglia per la colazione. Personalizzare un segnalibro è facilissimo grazie alla stampa online. Ci vuole davvero pochissimo per avere segnalibri personalizzati, anche in poche copie, con questo sistema che consente un altissimo grado di personalizzazione.

Ci si può scrivere sopra una frase motivazionale o una citazione legata alla lettura di qualche famoso scrittore come Oscar Wilde che è un pozzo infinto di genialità cui attingere per gli aforismi. Si possono personalizzare con logo, colori e informazioni varie se invece sono per un’azienda. Ci vuole poco per rendere più originale un oggetto molto semplice, ma pur sempre utile come un segnalibro. Le idee per la personalizzazione sono davvero tantissime: basta dare una sbirciata online per farsene subito un’idea.

Come è fatto un segnalibro personalizzato

Il progetto grafico si può realizzare da sé in un attimo grazie al tool online che permette di aggiungere scritte, forme, immagini. In alternativa, se sei un esperto di design puoi caricare il file grafico pronto per la stampa del segnalibro, in modo da lavorare con il solito programma di grafica senza doversi cimentare con il tool.

I segnalibri personalizzati sono realizzati con carta da 300 g patinata con finitura opaca perché risulta esser la migliore in assoluto per questo scopo. Una carta più sottile per la stampa online di segnalibri personalizzati è poco adatta perché poi il segnalibro non fa il suo lavoro, cioè far ritrovare subito il punto in cui la lettura era stata interrotta. La carta patinata finitura opaca è la migliore che ci sia per la stampa online perché permette di ottenere colori brillanti e linee precise.

Essendo la carta meno incline a far passare l’inchiostro, la stampa personalizzata per i segnalibri ha colori vivi, nitidi, brillanti e con un forte contrasto. È la carta ideale anche per la stampa di immagini fino alle fotografie che mantengono tutti i loro dettagli. Infatti, è la stessa carta che si usa per realizzare le cartoline che si spediscono dai luoghi di vacanza. È possibile personalizzare anche pochi segnalibri, infatti l’ordine parte da 25 pezzi e la consegna è sempre gratuita.