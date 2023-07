Torre del Greco. Crolla palazzina di tre piani: l’edificio era abitato

Tragedia a Torre del Greco (Napoli) dove una palazzina di tre piani è crollata. Sul posto sono al lavoro i pompieri con cinque squadre. Attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. La palazzina crollata è in corso Umberto 61, nel pieno centro di Torre del Greco, ed era abitata. I soccorritori temono possano esserci delle vittime.

Una giovane di 20 anni è stata estratta viva dalle macerie della palazzina ed è stata trasportata in ospedale. La ragazza abitava nell’edificio con la mamma, che non sarebbe stata in casa al momento del crollo.

La gente dei palazzi vicini è scesa in strada, mentre vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile stanno scavando alla ricerca di superstiti. Non è chiaro quante persone fossero nell’edificio. Un passante e un bimbo, investiti dalle macerie, sono stati soccorsi e medicati. Le loro condizioni non destano preoccupazione.