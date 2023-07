E’ uscito il videoclip di “Origami” (etichetta The Lab Music Factory APS – distr. Ingrooves), il nuovo singolo targato MALADIE DES IF, un brano che fotografa la fine di una storia tra due universi opposti che un tempo si erano attratti. Quanto può essere illusorio riporre tra le pieghe di un foglio di carta la speranza di riavvolgere il nastro e ricominciare?

Il video, con Zoe Ferrara, Andrea Torre e Maladie, per la regia di Mattia Zollo, è stato girato in luoghi segreti della sorprendente terra d’origine dell’artista campana. Art director Silvia Mazza; screenplay Silvia Mazza e Vincenzo Cangemi – Intro srl; fotografia Renna Creative Agency; montaggio di Gaetano Renna; MUA Stella Izzo; Backstage Vincenzo Cangemi; Graphics Giada Mazzarella e Alessandro Parisi. Prodotto da Loredana De Falco.



La band è composta da Lori “Maladie” (front, autrice); Eugenio Cerocchi (chitarre, autore); Mimmo Picone (Tastiere); Fabrizio Gallina (Basso); Roberto Treppo (Batteria).

Arrangiamento, programmazioni, sequenze e tastiere di Origami sono a cura di Clemente Ferrari; Mastering di Marco Dal Lago. Art direction, shooting, canvas Zoe Ferrara; Cover art Giada Mazzarella.



MALADIE DES IF nasce in pandemia dalla collaborazione socialmente distanziata tra Lori “Maladie” De Falco (autrice, front) e Eugenio Cerocchi (autore, chitarre), come evoluzione del progetto Isolati Fenomeni (IF), del quale attualizza il l’“unclassifiable vintage pop” in un “posh pop” altrettanto difficile da inquadrare in schemi noti. Già all’atto della gemmazione MDI eredita quindi innumerevoli live, ospitate, finali di festival. E porta con sé nel bagaglio per la nuova avventura il videoclip del brano-vessillo Maladie, realizzato dai pluripremiati Santa de Santis e Alessandro D’Ambrosi (Nostos, Buffet, Romolo+Giuly-Fox) e vincitore di International Tour Film Festival (2017), Versi di Luce Festival, Videoconcorso Francesco Pasinetti, Noto International Film Festival, Top Indie Film Awards (USA), Mosaic World Film Festival (USA) e 72° Festival Internazionale del Cinema di Salerno (2018) e proiettato alla 75a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Proprio a Maladie, anche scaramanticamente, questa nuova avventura ruba il nome. Con risultati incoraggianti: dopo intense sessioni di composizione ed arrangiamento in remota, refreshment e preproduzione di un repertorio “elettro-contami-pop” con brani in italiano, francese e spagnolo, nell’estate 2021 MDI riprende l’attività live e, subito dopo, Red Ronnie ospita il progetto nel suo programma in streaming We Have a Dream. A maggio 2022 il live d’esordio della band viene trasmesso dal programma Ticket to ride di Rai Radio Live. Seguono i primi riconoscimenti: MDI si piazza sul podio del Premio Apulia Voice, si aggiudica il Premio Speciale Originalità del Rumore BIM Festival e conclude l’anno ricevendo il Premio New Hit al Roma Music Festival 2022. All’inizio del 2023, in quanto premiata al Rumore BIM Festival, Lori Maladie si esibisce a Sala Sanremo / Monina Privè nella cittadina ligure durante il Festival di Sanremo. In primavera le prime release con la family di The Lab Music Factory: Origami, che vanta il contributo decisivo di Clemente Ferrari, e Tic tac. Seguono a ruota la qualificazione per la finale del PAE, del Premio Bruno Lauzi e di Summərday, la finale di Apulia Voice 2023 e la selezione per Onda Rosa Indipendente.

LORI AKA MALADIE

Ammaliata da bambina dal riecheggiare dei canti popolari ‘a fronna’ dai declivi della Costiera Amalfitana, cresciuta tra il risuonare della musica d’occasione delle feste popolari della sua terra d’origine, insegue da sempre il Sogno. Per coltivarlo, negli anni assorbe linfa folk, pop e jazz dalle sapienze di Raffaella Misiti, Giulietta Zanardi, Lucy Campeti, Rossana Casale. Campionessa mondiale di composizione acrobatica, dal primo brano su uno scontrino in piedi sull’autobus all’ultimo abbozzato sulle note vocali nel mezzo di una delle escursioni di scialpinismo, passando per quello scritto sullo smartphone in idrovolante. Dopo una lunga e felice militanza incubativa negli Isolati Fenomeni, è fiorita Maladie.