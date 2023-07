Amami se hai coraggio

Di Vincenzo Calafiore

14 Luglio 2023 Udine Italy

“ Sei bellissima “ !

Te l’ho mai detto?

Si in qualche modo te l’ho detto, forse come sono fatto io nella maniera più strana, e che quando mi fermo a guardarti non ricordo quello che stavo per dirti … alla fine poi, tu lo sai, le parole non contano poi così tanto.

L’amore il più delle volte toglie il fiato, fa dimenticare le parole, è la fantasia, è il desiderio nascosto.

Sei bellissima!

Quando mi fai sognare mentre ti guardo addormentata tra le mie braccia,

quando allunghi le mani per cercarmi,

quando respiri,

quando mi chiedi di darti un bacio,

Sei bellissima!

Quando mi dici che appartengo solo a te,

quando mi dici che sono speciale.

Sei bellissima, perché esisti nella mia anima.

Io ti ho amata già nell’altra vita, ti ho amata mille volte almeno, e mi innamorerò di te ogni volta che i miei occhi incontreranno i tuoi.

A volte ho paura di non essere capace di viverti ! Ma io lo so che ti amo.

E allora amami se hai coraggio! Prendiamoci per mano e andiamo, andiamocene via ovunque, dove tu vorrai.

Amarti è una cosa bellissima inevitabile come un destino, una cosa di cui non posso fare a meno.

E ti amo! Lo so, perché tutte le volte che vai via mi si spezza il cuore, sento la tristezza aggredirmi, ti amo perché sei la mia vita!

Ti amo quando mi svegli con un bacio quando premi le tue labbra forte sulle mie per svegliarmi.

Ti amo perché ho saputo rimanere nella tua vita.

Ci vuole coraggio per restare, un coraggio che arriva dal cuore, che mi fa leone per difenderti dalle brutture di questa vita.

HO BISOGNO DI SAPERE CHE MI AMI

Ho bisogno che me lo dica sempre, perché quelli come me ne hanno un gran bisogno per sentirsi vivi, per sentirsi vero.

Ho bisogno di te, del tuo amore, del tuo sorriso, ho bisogno che tu mi dica che sono solo tuo!

Io ti ho amata già altre mille volte almeno!

Ti amo perché sei unica.