Viareggio. “Estate” è il nuovo singolo di Antonio Giagoni, dal 14 luglio in radio e in digitale

Da venerdì 14 luglio 2023 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Estate”, il nuovo singolo di Antonio Giagoni. “Estate” è un brano che vuole essere la metafora di uno stato d’animo svuotato, stanco, voglioso di vita, di rapporti umani e di semplicità’ si muove su linee funk con un ritornello calzante che apre in maggiore e che porta in una dimensione di sospensione emotiva.

Spiega l’artista a proposito della nuova release: “Scritto nell’ultimo periodo di pandemia, dove l’assenza dalle scene mi aveva veramente svuotato, la voglia di ricominciare, la voglia di una nuova estate”.

Biografia

Antonio Giagoni è un cantautore toscano, nato a Viareggio nel 1987. Gravita attorno alla musica più o meno da sempre ma inizia a concretizzare la sua attività artistica all’età di diciotto anni circa cominciando a scrivere le prime canzoni e lavorando in uno studio di registrazione che diventerà di lì a poco il suo ufficioso domicilio.

Nel 2008 collabora con Massimo Luca (storico chitarrista di Lucio Battisti) alla produzione artistica di tre brani.

Nel 2009 forma gli ZoCaffè band con la quale pubblica tre album usciti rispettivamente nel 2012, 2013 e 2016 per Phonarchia Dischi e con la quale fa più di 200 concerti.

Nel giugno 2012 vincono Arezzo Wave Band come miglior gruppo toscano avendo la possibilità così di suonare sul palco dello storico Arezzo Wave Festival e di girare gran parte della penisola suonando nelle più svariate situazioni.

Nel 2013 vincono il Metarock festival aprendo poi il concerto di Levante e Max Gazzè a Pisa e il B-live contest come miglior band B- live Italia e con la vittoria di un tour di sei date nel sud.

Nel 2016 esce il terzo ed ultimo album della band che di lì a poco si scioglie come spesso succede. Nel frattempo, comincia a lavorare alla scrittura di nuovi brani per dare inizio al suo progetto solista, passa l’estate del 2017 a suonare in giro chitarra, voce e grancassa e a scrivere. Ad inizio 2018 uno dei nuovi testi viene selezionato da Aletti Editore per l’inserimento nell’antologia “Autori di Mogol”. Nel Maggio 2018 vince il premio “miglior cantautore” in occasione del “Premio Lucio Dalla”.

Nel 2022, dopo la pandemia, inizia la produzione del suo primo disco solista che si intitolerà “Canzoni (quasi) fuori moda”.