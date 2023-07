Canne di bambù decorative: un mondo che affascina sempre più italiani e non solo

In Italia come nel resto del Mondo si va sempre di più verso la riscoperta di materiali green sempre esistiti nella vita di tutti i giorni, come il bambù. Esso, in tutte le sue varianti, è una delle famiglie botaniche più estese e importanti per l’uomo. Sono tantissimi gli usi e le applicazioni descritti in culture diverse come le canne di bambù decorative. Il bambù è l’unico gruppo di erbe che va bene per creare foreste e dimostrano un’enorme adattabilità a diversi terreni e ambienti.

Importanti aziende hanno scelto di investire nel mondo del bambù come Bambusa, specialisti in progettazione strutturale e decorazione di bambù, vendita diretta di canne di bamboo selezionate in origine. Bambusa Estudio infatti realizza tutti i tipi di strutture e installazioni con bamboo: spazi commerciali, case, installazioni effimere, decorazione d’interni , strutture spaziali e parametriche. Le soluzioni sono durature e pratiche.

Il bambù viene usato non solo ad uso decorativo ma anche nell’edilizia. Su bambusa.es/it si legge: “immaginate una casa che respira con voi, che cresce dalle fondamenta e che contribuisce all’equilibrio dell’ambiente. Entrate nel mondo della bioedilizia”. In bioedilizia per costruire si usano materiali naturali e rinnovabili per creare case sostenibili, sane e belle. La bioedilizia si serve moltissimo del bambù, una pianta resistente e versatile. La bioedilizia crea edifici che fanno parte dell’ecosistema, crea strutture che riducono l’impatto ambientale e migliorano la salute e il benessere.

Ma una delle applicazioni più comuni e note di questa pianta è l’ambito decorativo. Le canne di bambù decorative sono eleganti, rendono unico l’aspetto di ogni spazio dove vengono applicate. Le canne di bambù decorative rendono l’arredamento fascinoso ed elegante.

Ne abbiamo parlato con gli specialisti di Bambusa, il più grande magazzino di distribuzione di canne di bambù e derivati nella Penisola Iberica. “Le canne di bambù decorative sono una scelta eccellente per aggiungere un tocco naturale ed esotico alla casa o all’ufficio” sottolineano. A favore del bambù gioca anche la versatilità. “Sono disponibili canne di diverse altezze e spessori. Esse offrono un aspetto unico che risalta in qualsiasi ambiente. Si possono collocare in contenitori, in vasi ma anche come parte di una parete decorativa”.

Le canne di bambù sono versatili come impiego. “Hanno anche una funzione pratica come divisori di stanze. Si usano anche per suddividere visivamente le diverse aree di una stanza senza bloccare completamente la vista”. Questa tecnica è molto utilizzata negli spazi aperti, in particolare gli studi e/o i soggiorni. In questo modo si suddividono le aree senza sacrificare la sensazione di ampiezza e di luce.

Sul portale di bambusa viene evidenziato come “le canne di bambù decorative sono una soluzione elegante e naturale per aggiungere privacy ad alcune aree”. In effetti c’è chi le usa come schermi su terrazze, balconi o giardini, lasciando la possibilità all’aria di circolare, assicurando quindi una sensazione di freschezza e piacevolezza.

Tra gli impieghi suggeriti dagli esperti di Bambusa ci sono quelli ornamentali sulla tavola. “Le canne di bambù decorative possono essere usate come parte di composizioni floreali e centrotavola. Possono essere combinate con fiori freschi, rami secchi o anche luci decorative per creare pezzi accattivanti e originali”. Questo impiego è diffuso in occasione di cerimonie, eventi speciali, ad esempio matrimoni. Ma anche per abbellire la casa in qualsiasi momento.

Gli specialisti di Bambusa tengono a sottolineare come “le canne di bambù decorative offrono un’ampia gamma di opzioni per personalizzare l’arredamento. Che si tratti di canne di bambù naturali, canne di bambù tinte, canne di bambù affumicate, canne di bambù laccate o canne di bambù intagliate, si può aggiungere un tocco unico e sofisticato agli spazi, ricreando un’atmosfera personalizzata e affascinante”. Si tratta di un mondo che affascina sempre più italiani e non solo. La natura torna protagonista nelle case, negli uffici. L’ambiente ringrazia e gli spazi dove si vive o si lavora sono molto più armoniosi ed accoglienti.