Ristrutturare un appartamento – guida sui costi e sui tempi

Nessuna delle persone che legge questo articolo può escludere che prima o poi può avere bisogno di informarsi per quanto riguarda la possibilità di ristrutturare un appartamento e quindi andare a parlare con la propria impresa edile di fiducia e di riferimento se ce n’è una da questo punto di vista oppure mettersi a cercarla.

Quello che è assolutamente certo è che nessuno fa salti di gioia quando sa che deve fare dei lavori in casa soprattutto quando parliamo della prima casa e questo per vari motivi.

Infatti in questi casi tutti sappiamo o tutti dovremmo sapere quando ristrutturiamo un appartamento soprattutto quando lo ristrutturiamo per intero e soprattutto quando è magari anche un appartamento abbastanza grande ci vorranno varie settimane e forse anche un mese e quindi in quel periodo ci sarà un gran caos all’interno di casa nostra e anzi in certi casi potremmo anche costretti ad andarcene quando la stessa non è agibile o andando a trovare un’altra opzione e soprattutto se viviamo in famiglia può non essere facile.

E soprattutto la vera questione è che comunque dovremmo anche investire abbastanza soldi e per tante famiglie può non essere una scelta semplice per quanto riguarda poi la gestione e l’equilibrio del proprio bilancio familiare, ed ecco perché giustamente in queste situazioni una persona e una famiglia vanno anche in ansia.

In realtà per risolvere questo problema anche se è più facile a dirsi che a farsi questo tipo di ristrutturazione andrebbe fatta gradualmente e non bisognerebbe aspettare che la casa ci caschi a pezzi quando poi siamo costretti a far intervenire anche in maniera molto rapida.

Nel senso che magari basterebbe fare una ristrutturazione di poche stanze alla volta in modo da poter ammortizzare l’investimento e di pagare poco a poco.

E quindi in queste circostanze semmai l’importante sarebbe avere un’impresa edile di fiducia e di riferimento alla quale chiedere magari di poter pagare tutto l’intervento in tante rate.

Prima di organizzare un intervento di ristrutturazione per il nostro appartamento sarebbe il caso di andare a parlare con il nostro commercialista.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dal momento che decidiamo di dover ristrutturare casa nostra andare a parlare con il nostro commercialista di riferimento può essere una cosa molto intelligente o comunque da prendere in considerazione.

Questo perché ci potrebbe spiegare se per caso abbiamo diritto di ricevere degli incentivi e dei bonus fiscali e cioè quelle cose che poi scaliamo dalla dichiarazione dei redditi e che vengono messi a disposizione dal governo per quelle persone che decidono di ristrutturare casa loro migliorando il livello di riqualificazione energetica.

A questo punto dovremmo parlare con la nostra impresa edile di riferimento e invitarla per un sopralluogo a casa nostra in modo che loro possono vedere la situazione di partenza e possiamo metterci a tavolino per preparare un preventivo all’interno del quale ci dovranno essere scritte tutte le voci di spesa e quindi il costo della manodopera come il costo dei materiali e anche i tempi di consegna dei lavori.