I Mutonia presentano il nuovo singolo “Malèssere”

Dal 7 luglio 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “MALÈSSERE”, il nuovo singolo dei MUTONIA. Prosegue il “MALÈSSERE TOUR” per tutta Italia.

“MALÈSSERE” è un brano che tratta la tematica del “mal di vivere” spiegando che non solamente noi viviamo con noi stessi ma che conviviamo anche con i nostri mali che tra le varie situazioni, si prendono cura di noi. Il pezzo parla di uno stato d’animo, di quanto a volte non vorremmo saperne e neanche parlarne; l’insieme di emozioni e sensazioni che spesso ci porta al limite ma che comunque sono benzina per il nostro corpo.

Spiega la band a proposito del brano: «NOI da molti anni a questa parte viviamo una vita abbastanza sana e dignitosa rispetto a tanti anni fa, e per “NOI” intendiamo una fascia di persone che ad oggi può permettersi un cellulare, un abbonamento Netflix e agi simili… Da anni oramai viviamo bene ma abbiamo un male dentro, che cresce e si prende cura di noi, ognuno ha il suo e ci convive».

Attualmente i MUTONIA sono impegnati con il “MALÈSSERE TOUR” in giro per l’Italia. Queste le prossime date in programma:

27/06 – Birracava – Pavia

03/07 – Arezzo Wave Wishlist Club – Roma

07/07 – Tanta Robba Festival – Cremona

08/07 – Rocka In Musica – Roccamandolfi (IS) Molise

13/07 – Parco Appio – Roma

14/07 – w/Marlene Kuntz – Eur Social Park – Roma

21/07 – Betto – Frosinone

22/07 – Black Lions – Supino (FR)

08/08 – TBA

19/08 – TBA

25/08 – Rockastrum – Macchie (TR)

26/08 – Blow Up Festival – Notaresco (TE)

calendario in aggiornamento

Biografia

Chitarra, basso e batteria sostengono una voce graffiante per un “Fuckin’ Rock” puro, asciutto e una vocazione naturalmente internazionale. Questi sono i MUTONIA.

Nel 2021 infiammato palco e tavolo di XFactor gareggiando nel team Agnelli con “Rebel”.

Sono stati l’immagine della playlist Rock Italia di Spotify.

Hanno effettuato un tour nei club e festival italiani nel 2022 con il loro “Fuckin’ Tour”.

Nel 2023 la band rilascerà il primo disco in italiano: “MALÈSSERE”.

Dopo “Tutta Fortuna”, “Baby”, “Malèssere” è il nuovo singolo che anticipa l’uscita del primo album in italiano dei Mutonia disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 7 luglio 2023.