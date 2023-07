Shade torna il 7 luglio con il nuovo album “Diversamente triste”

Milano. «Tutti sono abituati a vedermi come una persona ironica e divertente, credendo forse che io sia sempre felice. La realtà e che, chi appare sorridente, cercando talvolta di sollevare la tristezza degli altri, è colui che sta soffrendo maggiormente».

Lo ha sottolineato Vito Ventura, in arte Shade, alla vigilia della pubblicazione del suo nuovo album “Diversamente triste”, quarto lavoro in studio per Epic Records Italy Sony Music Italy, disponibile su tutte le piattaforme digitali di download e streaming, e in versione fisica.

«È una raccolta di esperienze che ho vissuto e che voglio raccontare, a partire dagli episodi più drammatici fino a quelli più divertenti e folli – ha osservato – Il progetto non rappresenta soltanto una raccolta di brani, ma un vero percorso creato per lasciare qualcosa in chi ascolta. Nel pensarlo, il mio obiettivo è stato sin dall’inizio quello di fare la musica che mi piace e di dire davvero ciò che voglio comunicare, senza filtri tra me e il mio pubblico, soprattutto in un momento storico in cui i dischi hanno un consumo temporale diverso rispetto al passato. È un album concepito per l’ascolto, con un sound diverso e in evoluzione, frutto di una ricerca musicale che sto portando avanti da diverso tempo».

Nella sua musica Shade unisce tecnica e abilità di scrittura, creando un mix in cui il rap abbraccia talvolta melodie pop, con testi irriverenti, conquistando in poco tempo milioni di stream e views con hit come “Tori seduti” feat. J-Ax, “In un’ora”, “Autostop” e con i successi “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo”, “Amore a prima insta” e “Allora ciao”.

Il disco rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Shade, che raccoglie in questo lavoro una lunga fase di ricerca musicale, testimoniata dal suo stile in continua evoluzione, capace di offrire ancora una volta al pubblico un nuovo modo di interpretare il rap, senza mai rinunciare alla sperimentazione, anticipato da “Per sempre mai” feat. Federica Carta, con cui è tornato a collaborare per la terza volta dopo il successo dei brani “Irraggiungibile” e “Senza farlo apposta” che hanno portato in coppia sul palco di Sanremo nel 2019.

Il titolo “Diversamente triste” non è casuale.

«È legato ai tanti episodi che vi sono contenuti, ciascuno di essi particolarmente profondo – ha spiegato – La cover del disco, infatti, nata da una visionaria idea di mio fratello Pietro, mostra uno smile che sorride ma che, al tempo stesso, si sta sciogliendo».

Fino ad oggi Shade ha collezionato dodici dischi di platino ed è già impegnato nel Summer Tour 2023 che continua venerdì 7 luglio a Cesenatico in Piazza Andrea Costa (Notte Rosa dj Set), sabato 8 luglio a Piane di Montegiorgio (FM) per Square Music Festival, 15 luglio ad Arborea (OR) in Piazza Maria Ausiliatrice, venerdì 21 luglio a Martinsicuro (TE) in Piazza Cavour, 22 luglio a Torrecuso (BN) in Piazza Antonio Mellusi, venerdì 28 luglio a Canale (CN) in Piazza Italia, sabato 29 luglio a Gavoi (NU) in località Sa Itria, 30 luglio a Diano Marina IM per 30 Minuti di Bellezza il Galà (Dj Set), 4 agosto a Zungri (VV) in Piazza Umberto I, 5 agosto a Palma di Montechiaro (AG) presso Saudade Verao Club, martedì 8 agosto a Riccione ad Aquafan per Maxibon Music Wave (Dj Set), 10 agosto a San Demetrio Corone (CS) per Festival della Canzone Arbëreshë – Collegio di Sant’Adriano, 11 agosto ad Ordona (FG) in Piazza Aldo Moro, 13 agosto a Cropani (CZ) per Festival Cropos in Fabula 2023 – La Bella e la Bestia, lunedì 14 agosto a Spinazzola (BT) in Piazza Plebiscito, 15 agosto ad Anoia Superiore (RC) in Piazza Maria SS Assunta, venerdì 18 agosto a Pisticci (MT) all’Anfiteatro La Salsa, 20 agosto a Burgio (AG) in Piazza Umberto I, martedì 22 agosto a Bortigali (NU) in Piazza del Popolo e sabato 26 agosto ad Arzana (NU) in Piazza Roma, 1 settembre a Vigevano (PV) per Vigevano in Castello – Castello Sforzesco e 9 settembre a Oschiri (SS) in Piazza Mattei.