E se fossi tu…un reggaeton tutto da ballare, che apre le porte all’estate

Entrambi innamorati del mondo della musica e del divertimento, AURORA Codazzi & SAMUELE Varelli si sono uniti in un progetto artistico che inizia ora con questa Y SI FUERAS TÚ (E se fossi tu…), canzone in lingua spagnola che porta allegria, un reggaeton tutto da ballare, che apre le porte all’estate. Il singolo è già disponibile in tutte le piattaforme streaming e negli store digitali. Il videoclip ufficiale è visibile sul canale Youtube MusicNovalis (https://bit.ly/3D62xBz) e sul relativo sito web (https://www.novalis.it) sono già scaricabili testo, spartito, demo play e basi musicali mp3.



Aurora Codazzi, nata a Desio nel 2003, è nata e cresciuta nella musica. Il suo papà, Omar Codazzi, ancor prima che lei nascesse, dava il nome a una delle orchestre italiane più amate dal pubblico ed è proprio per questo che Aurora è stata sempre in mezzo alla gente e alla musica.

Nel dicembre 2015 esce un brano natalizio, in collaborazione con Marina Fiordaliso (grande amica di famiglia) e, con lei, anche Omar e Aurora (che ha soli 12 anni) partecipano a I FATTI VOSTRI, lo storico programma televisivo di RAI 2, condotto da Giancarlo Magalli.

Nel 2017 Aurora ha 14 anni e, insieme al padre, partecipa a STANDING OVATION, un noto programma musicale di RAI 1, dal quale ne sono usciti entrambi vincitori!

Nel 2021 Aurora ha avuto il piacere di collaborare con Michael Chacón, colui che lanciò la famosa canzone LA BANANA e da questa collaborazione è nato ASÍ ME GUSTA, un reggaeton che ha portato un po’ di spensieratezza dopo la pandemia. Nel 2019 nell’orchestra di Omar entra un giovane cantante, Samuele Varelli (oggi 25enne), originario di Cuneo, che è subito piaciuto al pubblico per la sua simpatia e bella voce.

Anche Samuele è cresciuto in mezzo alla musica, avendo frequentato, fin da piccolo, insieme ai genitori, locali da ballo, feste e discoteche, scoprendo così la sua passione per il canto.



