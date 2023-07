Badante 24 Ore – costi e tipo di contratto

Parlare di badante 24 ore come facciamo noi in questo articolo praticamente significa parlare di una figura professionale così importante perché tutti lo ammettono che senza una figura del genere molte famiglie andrebbero in difficoltà.

E comunque parliamo di una figura professionale che fa parte del mondo dell’assistenza domiciliare che è un mondo importante per quello che dicevamo sopra e cioè per quelle famiglie che comunque hanno difficoltà a gestire delle situazioni magari con dei genitori anziani che possono avere anche problemi di salute o con dei nonni anziani che a un certo punto potrebbero anche diventare non autosufficiente, ed ecco perché qui parliamo di badante convivente.

Nel senso che se per esempio queste persone anziane fossero ancora in condizioni discrete, però potrebbero comunque avere bisogno di aiuto comunque basterebbe una badante qualche ora al giorno per dare una mano su questioni pratiche che possono riguardare per esempio a dare una mano per quanto riguarda andare a fare spese e preparare il pranzo e la cena e occuparsi della sistemazione della casa,e poi fare compagnia anche queste persone anziane.

Infatti se che parliamo di badante convivente e quindi di una badante 24 ore e sia che parliamo di una badante 4 ore al giorno non dobbiamo dimenticare questo aspetto umano e cioè del fatto di una persona che fa compagnia a delle persone anziane che magari non hanno a nessuno.

Parliamo di situazioni abbastanza delicate magari in cui queste persone anziane non hanno figli o non hanno manco nipot, oppure questi ultimi sono e vivono in un’altra città e quindi praticamente a parte aver bisogno di aiuto dal punto di vista pratico e hanno bisogno di aiuto e di vicinanza dal punto di vista emozionale.

E quando queste persone anziane non sono più autosufficienti se non facessero venire una badante convivente 24 ore al giorno a dare una mano anche per esempio per quanto riguarda l’igiene personale che è una cosa molto delicata sarebbero costrette ad andare in una casa di cura o in una residenza per anziani, e giustamente non tutti vogliono farlo.

Dobbiamo scegliere una badante 24 ore che vada d’accordo con tutta la famiglia

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo essere poi abili a scegliere una badante e ognuno come vedremo avrà i suoi criteri e i suoi modi per trovarla che comunque vada d’accordo con tutta la famiglia, in primis con le persone che deve assistere naturalmente.

E quindi è chiaro che se dobbiamo contattare o meglio trovare una badante h24 per i nostri nonni la stessa parte andare d’accordo con loro e questo è obbligatorio dovrebbe andare d’accordo anche con noi perché bisognerà interloquire e dialogare per il bene di queste persone.

In ogni caso visto la delicatezza della figura professionale che stiamo cercando, giustamente molte persone quello che fanno è andare a parlare con delle cooperative che sono loro a prendersi la responsabilità di trovare una badante h24 in base alle richieste della famiglia, e prendendo cura anche dalla parte burocratica del contratto.