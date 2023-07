Bergamo e provincia: vivere in una posizione strategica

Le zone di Bergamo e provincia sono considerate zone di pregio nelle quali abitare. Bergamo con il suo centro colmo di storia e negozi offre anche la bellissima Città Alta, che è effettivamente la meta più aspirata sia per le prime che per le seconde case. Anche la sua provincia è ricca di bellezze e soprattutto di comodità che molto spesso la rendono un luogo perfetto per coloro che stanno cercando un posto tranquillo e ben posizionato in cui abitare.

Uscendo da Bergamo e avvicinandosi nella sua provincia si arriva dunque a scoprire tutto il suo patrimonio naturale, il quale offre svariate occasioni di svago per le famiglie, grazie alla presenza di numerosi parchi naturali, come quello del Serio e dell’Adda, Parco delle Orobie Bergamasche, il parco paleontologico di Cene. Tutti luoghi bellissimi e adatti sia dal punto di vista sportivo che educativo.

Perchè scegliere di abitare a Treviglio

Treviglio fa parte della provincia di Bergamo; è una delle città bergamasche più dotate di servizi e di tutte le comodità utili per chi vuole trasferirsi in un posto tranquillo ma con tutto a portata di mano;

Questa città offre:

abitazioni moderne

terrazze con vista panoramica

servizi di ogni tipo

spostamenti comodie veloci

Una città smart

Treviglio è molto comoda per tutti coloro che lavorano nelle parti di Milano, Cremona e Bergamo essendo situata in un punto strategico. Questa città presenta numerosi collegamenti; dispone dell’autostrada di Brebemi che la collegano velocemente con Milano, l’A1 e Brescia/A4.

Possiamo dire che è un luogo adatto anche per le famiglie, perchè ci sono numerose scuole e asili, tra cui pubbliche e private e a pochi minuti dal centro, è situato l’ospedale di Treviglio-Caravaggio ASST Bergamo Ovest.

Per tutti coloro che necessitano di rapidi spostamenti e non possiedono un’auto, la città offre due stazioni ferroviarie ( Stazione Centrale e Stazione Ovest) da dove per esempio, si raggiunge comodamente Milano tramite la linea – S5, S6; i treni lo collegano anche a Crema, Cremona e Bergamo. Inoltre ci sono numerose fermate per gli autobus che collegano la città con vari paesi e scuole.

In quale zona di Treviglio conviene cercare casa?

A Treviglio, i prezzi delle case, variano da quartiere a quartiere, anche se nell’ultimo periodo sono in leggera diminuzione; questo trend ha permesso di dare vita alle compravendite, grazie all’incline momento del mercato del credito e alle più convenienti condizioni di un ottenimento del mutuo.

Dunque, se stai cercando la tua casa ideale nel minor tempo possibile e ad un prezzo accessibile,

contatta Fumagalli Immobili!