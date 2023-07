Varapodio – Nel pomeriggio di sabato (che superava i 30°), il primo di luglio, presso la biblioteca di Varapodio, il Presidente dell’Associazione Culturale “La Fenice”, il Cavaliere Rosario LoGiacco, con la presenza di un paio di soci, del Sindaco di Varapodio, il Dottor Orlando Fazzolari, di alcuni consiglieri comunali, di alcuni ospiti e due dei partecipanti al concorso, si è svolta la cerimonia di premiazione. Molti hanno partecipato da fuori regione, e per motivi logistici non erano presenti, provvederà l’Associazione a spedire i premi. Si è concluso così il concorso internazionale di poesia denominato “Araba Fenice”. Con il Patrocinio Culturale di WiKipoesia, dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale, Accademia Dinastica Universitaria Nobile ChristianeEmiliana Agricola, A.D.U.O.M.S.S.A.N., dal Il Corriere Aristocratico, del nostro giornale e da PianaTv, nonché dal Comune di Varapodio. La giuria composta da Antonio Nesci, giornalista e direttore de laprimapagina.it, dal giornalista Piero Catalano, dalla professoressa di lettere Isabella Sgrò, dal libero professionista Michelangelo Boeti, dal sindacalista Francesco Iannone, dal fondatore di Melicucco Story Antonio Paratore, hanno scelto tre vincitori fra tutti i partecipanti; il Primo classificato è stata la Poetessa Anna Callipo di Pizzo Calabro VV, la sua lirica è piacevole, con una espressione poetica dove l’amore trionfa sulla bellezza ed il desiderio di stare con l’amata pelle su pelle. Il secondo classificato la Poetessa Nicoleta Alina Burlaco di nazionalità Rumena ma abitante ad Imperia, “Bimba Ucraina” è una poesia intensa dove le emozioni di sentimenti carichi di immagini drammatiche risaltano l’amore per la vita in una guerra non voluta. Il terzo classificato il Poeta Theocaris Stilos di Pieria – Grecia, che esalta la solitudine come piacere ideale nel profondo del suo essere per vivere lontano dalle brutterie della terra verso mondi ideali. C’è stata una segnalazione per Beatrice Longo di Africo RC, che con la sua “Donna” crea emozioni di storia vissuta, di sogni spezzati dove il dolore rimane come ferita dentro l’anima. A questi autori è stata consegnata una targa ricordo del M° Orafo Patrizio Papasidero, di Melicucco RC, oltre all’attestato di merito dell’Associazione ed un attestato di partecipazione stampati da Cartofantasy Melicucco RC. Di seguito agli altri vincitori scelti dalla giuria popolare, nonché segnalati verrà consegnato non solo l’attestato di partecipazione, ma anche uno come “Opera Segnalata con Menzione d’Onore “, ed inoltre una medaglia della GlobalSport di Melicucco RC Primo classificato The Jacket di Melicucco RC; nella sua prosa si odono le vibrazioni dei sensi in una lirica piacevole dove esalta l’amore immortale verso la donna, angelo o strega incantatrice che incatena ed incanta l’uomo, dove l’amore trionfa in immagini malinconiche e nostalgiche. Primo posto ex aequo la poetessa e pittrice Roberta Papponetti di Francavilla al Mare – Chieti, nella sua lirica risaltano i pensieri di sogni infranti, di voglia di orizzonti che ci portano in mondi nuovi e pieni di sogni. Secondo classificato Mattia Fera di Melicucco RC, nella sua poesia si legge il tormento di un’anima in pena come un pesante patibolo. Terzo classificato Antonio Tavella di Francica VV, lui esalta un amore pulito come l’acqua cristallina, come il suo animo di uomo con valori colmi di semplicità. Altri 2 attestati vengono consegnati a; Silvia Cicala di Messina che tratta nella sua prosa l’amore per il cane che come miglior amico de cuore dona se stesso con un amore che nessuno ancora può capire, a seguire Rosalia Di Peri di San Filippo del Mela invoca il vento che se avesse la forza di risolvere ogni male potrebbe salvare il mondo e abbattere i mali del mondo. Altri poeti riceveranno l’Attestato di Partecipazione .. il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari ha ringraziato i presenti ed ha omaggiato con un “Attestato di Benemerenza” il Presidente dell’Associazione “la Fenice”, Cav. Rosario LoGiacco, nonché Presidente Onorario e Console di WikiPoesia, per aver inserito il proprio comune nella Repubblica dei Poeti. A sua volta ha consegnato al Sindaco un attestato per ringraziarlo dell’ospitalità, per aver dato l’opportunità di svolgere il concorso. Co.Rosario LoGiacco